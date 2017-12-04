Yemek.com'dan lezzeti ikiye katlayan tarif: Kahverengi Tereyağı

Dünya mutfaklarında sıkça kullanılan kahverengi tereyağı (brown butter), henüz Türkiye’de az kişi tarafından tanınıyor. Yemek.com,Onu Bir Kere Denediğinizde Diğer Yağları Unutacaksınız: Kahverengi Tereyağıbaşlığı ile bu mucize lezzete dikkat çekti.



Kahverengi tereyağı, tereyağının yakılmadan, belli bir ısıda eritilip, içindeki süt maddelerinin ortaya çıkarıldığı, daha karamelize bir tadı ve kokusu olan yağ çeşidine deniliyor. Klasik tereyağından elde ediliyor. Et yemeklerinden kurabiyelere, keklerden fırın sebzelerinin üzerine hemen hemen tüm tariflerde kullanabiliyor ve içine girdiğin her şeyin lezzetini ikiye katlıyor.

Kahverengi tereyağının yapımı oldukça pratik, ancak dikkat istiyor. İşte adım adım kahverengi tereyağı tarifi:

1 – Kaliteli bir tereyağı seçin

İşe kaliteli bir tereyağı seçerek başlayın. Seçeceğiniz tereyağı klasik bir tereyağı olabileceği gibi manda tereyağı gibi daha yoğun kıvamlı ve lezzetli bir ürün de olabilir. Bu şekildeki tereyağını soğuk bir haldeyken yanmaz yapışmaz kalın tabanlı bir tencerenin ya da sos tenceresinin içerisine alın. Kısık ateşte ısıtmaya başlayın.

2 – Kısık ateşte, sürekli karıştırın

Isınma aşamasında ateşi sürekli kısık ateşte tutun. Kahverengi tereyağını çok yüksek ateşte yapmaya çalışırsanız yağ yanar, süt maddeleri açığa çıkmaz ve yanık bir tat oluşur. Bu esnada spatula ya da tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak tüm tereyağının aynı miktarda eridiğinden emin olun. Hatta mümkünse çırpıyormuş kadar hızlı karıştırmakta daha büyük fayda var. Bu aşamada üzerinde hafif hafif tortular oluşmaya başlayacak.

3 – Tortular birikmeye başlıyor

Üzerinde iyice tortuların birikmeye başlamasıyla süreç hızlanıyor. Bu aşamada da dikkat etmeniz gereken şey ısısının her yere eşit miktarda dağılıyor olması. Asla dibinin yanmamasına dikkat edin, bu yüzden sürekli karıştırın.

4 – Amber rengi alıp kokusu çıkana kadar devam

Bir süre sonra kenarlardan hafif hafif fokurdamaların oluştuğunu görmeye başlayacaksınız. Tam bu aşamada amber rengi alana kadar ve kokusu çıkana kadar güzelce karıştırmaya devam edin. Çırpmaya yakın hızda ve hareketlerle, kısık ateşte tereyağını hafif hafif kaynatın.

5 – Cam kavanoza boşaltın veya dinlendirin

Tereyağının kokusu tam olarak çıktığında ve rengi iyiden iyiye koyulaşıp amber rengine dönüştüğünde ocaktan alın. Hemen kullanmayacaksanız bir cam kavanoza boşaltın ve soğumaya bırakın. Hemen kullanacaksanız da oda sıcaklığında bir süre dinlendirdikten sonra kullanabilirsiniz.

Daha yoğun, daha karamelize bir tat

Kahverengi tereyağını yemeklerinizin üzerine gezdirebilir, yemeklerinizi onun içinde pişirebilir ya da kek, kurabiye gibi tatlılarınızın harcında kullanabilirsiniz. Kurabiye harçlarında kullandığınızda daha yoğun kıvamlı, daha karamelize olmuş, içi hafif ıslak kurabiyeler elde ederseniz. Keklerin ise daha kıvamlı ve yoğun lezzette olmasını sağlar. Hamur işlerinin üzerinde hafif isli bir tat ve koku bırakır. Et yemeklerinin özellikle üzerine gezdirildiği durumlarda etin içine işleyerek nefis bir tat ve kokuya sahip olmasını sağlar.

Yavaş pişen yemekler için uygun değil

Kahverengi tereyağını kullanırken yapmanız gereken en önemli şey onu uzun sürede pişen yemeklere koymamak. Aksi takdirde tekrar pişirilirken yanmalar söz konusu olabilir. Hızlı pişen yemeklerde ise bu sorun yaşanmaz.