Otomobil pazarı ilk 11 ayda daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı on bir aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 819 bin 954 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı on bir aylık dönemde 841 bin 808 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2017 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 3,98 oranında azalarak 623 bin 65 adet oldu . Geçen yıl aynı dönemde 648 bin 894 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,06 artarak 196 bin 889 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 192 bin 914 adet satış gerçekleşmişti.

Kasım ayı

Verilere göre, Kasım ayında otomobil pazarı yüzde 21, hafif ticari araç pazarı yüzde 6 azaldı. 2017 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 100 bin 859 adet olarak gerçekleşti. 122 bin 309 adet olan 2016 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 17,54 oranında azaldı.

Bir önceki yıla göre azaldı

2017 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 azaldı ve 75 bin 956 adet oldu. Geçen sene 95 bin 783 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Kasım ayına göre yüzde 6,12 azaldı ve 24 bin 903 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 26 bin 526 adet satış yaşanmıştı.

3 bin 747 hibrit araç satıldı

2017 yılı Kasım sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,1, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 5,2 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 51,0 azalış izlendi. 2017 yılı Kasım sonunda 61 adet elektrikli ve 3 bin 747 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Kasım sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,7 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 265 bin 937 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Kasım sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,1 ile aynı kalırken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60,1’e yükseldi.

En çok tercih edilen kasa tipi: Sedan

2017 yılı Kasım sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 82,8’inin vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52,0 pay alan C (323 bin 728 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 49,4 pay, 307 bin 498 adet) oldu. 2017 yılı Kasım sonu itibari ile hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70,1 pay ile van (138 bin 116 adet), ardından yüzde 12,0 pay ile kamyonet (23 bin 644 adet), yüzde 9,0 pay ile minibüs (17 bin 794 adet) ve yüzde 8,8 pay ile pick-up (17 bin 335 adet) yer aldı.