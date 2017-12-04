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Bugün 11:58 TSİ- Ekonomi

Burger King Türkiye’de Facebook üzerinden sipariş dönemini başlattı

Türkiye hızlı servis sektörünün lideri TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King®, dijital kanallardaki yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger King®’de Facebook Messenger üzerinden sipariş devri başladı.

Facebook’tan çıkmadan Tıkla Gelsin’e üye olma imkanı

Facebook kullanıcıları yeni uygulama sayesinde Burger King® Türkiye Facebook sayfasının mesaj kısmından sipariş verebilecek. TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King®, Popeyes®, Sbarro®, Arby's® ve Usta Dönerci® markalarının online sipariş sitesi Tıkla Gelsin’e bağlı olan bu sistem sayesinde kullanıcılar Facebook’tan çıkmadan Tıkla Gelsin’e üye olup zaman ve mekan sınırı tanımadan, diledikleri an sipariş verebilecek. Yeni uygulamalarla sektöre değer katmaya devam edeceklerini belirtenTAB Gıda Dijital Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Burak Akın"TAB Gıda olarak, dijital dünyanın trendlerini takip etmeye ve uygulamaya önem veriyoruz. Sadece markalar değil, tüketiciler de bu yeni teknolojileri hızla benimsiyor ve artık sadece bir kanalı kullanmıyor, çeşitli dijital platformlardan sipariş veriyor. Tüm bu trend ve eğilimleri göz önünde bulundurarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Son geliştirdiğimiz uygulama sayesinde tüketicilerimiz Facebook’tan çıkış yapmadan kolayca sipariş verebilecek" dedi.

Bugün 11:58 TSİ - Ekonomi

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