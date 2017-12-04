Alkışlar Bilgi Küpü Koleji İlkokulu Okul Aile Birliği’ne

Bilgi Küpü Koleji İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Mümine Yalçınsoy, yardımcısı Sultan Uzun, Özlem Erbay, üyeler Ebru Çöka, Hilal Kabasakal, Filiz Kırıkçı, Sibel Sarı ve Serdar Üzüm, başarılı bir organizasyona imza atarak kardeş okulları olan Kırkarmut Köyü Şehit Er Ahsen Budak İlkokulu’nun bazı eksiklerini giderdi. Okul aile birliği önce kantin günleri oluşturdu. Burada el yapımı olan, kendi yaptıkları kek, poğaça, börek ve kurabiyeleri satışa sundu.

HİYAKE KİTAPLARI

Burada elde ettikleri geliri ve Bilgi Küpü Koleji İlkokulu velilerinin de desteği ile bot ve mont kampanyasında kullandı. Ayrıca anasınıfında olan çocuklara, Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Jan Jan Toys adlı mağazanın desteği ile kardeş okullarındaki çocuklara oyuncak aldılar. Okulun hikâye kitabı, yardımcı kaynak kitap ve kırtasiye ihtiyacını tamamladılar. Okula ayrıca 2 adet Lcd monitör ve bilgisayar da hediye ettiler.