Balkanların muhteşem yemekleri çok beğenildi

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi kadın kolları göçmen yemeklerini tanıttılar. Dernek binasında ikincisi gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmek istenen yöresel yemekler etkinliğine CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, AKP İl Başkan Yardımcısı Gülcan Kocabıyık, AKP ilçe kadın kolları başkan ve üyeleri, DSP ilçe kadın kolları başkanı, İzmit eski Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice’nin eşi Nesrin Yenice, Gölcük ilçe Tarım Müdürü Nebahat Hocaoğlu, CHP meclis üyesi Hale Meriç misafir olarak katıldılar.

YEMEK KÜLTÜRÜ

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Lütfü Bodur, “Unutulmaya yüz tutmuş, annelerimizin, babaannelerimizin yemeklerini şimdiki nesillere taşımak ve geleneklerimizi yaşatmak için kadın kollarımızın yaptığı bu yöresel yemeklerimizi kamuoyuna tanıtmak istiyoruz. İlimizde birçok yöre ve şehrin yemek ve ürün günleri düzenleniyor. Balkanların lezzetli yemeklerinde tanıtılması için bizde çaba gösterip bu lezzetlerin tanıtılmasını istiyoruz ”dedi.

YEMEKLER KAPIŞILDI

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği üyesi kadınların kendi elleri ile hazırladıkları böreklerden: Körpide, Pirinçli börek, kabaklı börek, yemeklerden kaçamak, etli lahana dolması, Parnika (kuzu etinden yapılan yemek), tatlılardan odun ateşinde baklava, palize (kızamık şekeri ve nişasta ile yapılan tatlı) misafirler tarafından adeta kapışıldı.