EMEP, Derince’de örgütlendi

Emek Partisi (EMEP) Derince İlçe Örgütü’nün yeni binası, düzenlenen törenle açıldı. EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan’ın da katıldığı açılışta çok sayıda işçi, mahalleli ve kurum temsilcisi hazır bulundu. Açılışta gündeme dair de konuşan genel başkan Gürkan, işçilerin ve emekçilerin siyaset yapma engeli olduğunu dile getirdi.

“ZARRAB BİZİM KONUMUZ DEĞİL”

Zarrab’ın itirafçı olduktan sonra mahkemede söylediklerine ve ortada dolanan rüşvet rakamlarına da değinen Gürkan, “Zarrab davası Türkiye ’nin davası durumuna geldi, ama bu bizim davamız değil. Türkiye’nin siyasetinin geldiği noktanın davasıdır bu. Rüşvet için 45-50 milyon Euro sözleri kullanılırken Çalışma Bakanı işçiden, emekçiden fedakârlık bekliyor” dedi.

“YOLSUZLUĞA TAHAMMÜL YOK”

10-12 saat çalışan işçinin daha ne kadar fedakarlık yapacağını soran Gürkan, “Siyaset bu ülkede şuna karar vermeli; AKP 'ye oy veren işçinin ‘Herkes çaldı, bunlar da çalsın’ deme lüksü yok. Çünkü çalınan her kuruş, bu ülkenin milyonlarca işçisinin ve emekçisinin alın teridir. Bu yüzden bizim bu yolsuzluklara, muhalefetin sesinin kesilmesine de tahammülümüz yok” diye konuştu.

“ÖZGÜRLÜKLERİMİZİ BİRLİKTE KURACAĞIZ”

Rüşvet ve yolsuzluğu işçilerin temizleyeceğine vurgu yapan Gürkan, EMEP’in Derince’de İlçe Örgütü’nü kurmasının bir olanak olduğunu belirtti. Gürkan, “Bu rüşvet ve yolsuzlukların üzeri örtülemez. Bu pisliği işçiler ve emekçiler temizleyecek. İktidarın gücü, kendi etkisi, medyası ve örgütlü gücünden geçiyor. İşçilerin siyaset yapabilmesinin koşulu örgütlü olabilmelerinden geçiyor” dedi.

“MÜCADELEMİZ DERİNCE’DE”

Genel Başkan Selma Gürkan’ın ardından konuşan EMEP Derince İlçe Başkanı Cüneyt Bingöl ise, birlikte mücadeleye vurgu yaptı. EMEP’in işçi ve emekçilerin partisi olduğunu belirten Bingöl, “Memleketin bu koşullarında Derince Örgütü'nü kuruyoruz. EMEP mücadelesini Derince’de güçlü bir şekilde verecektir. Dünden daha fazla yan yana olmalıyız. Birlikte mücadele etmeye ihtiyacımız var” dedi.

AÇILIŞ YAPILDI

Bingöl’ün konuşmasının ardından EMEP Derince İlçe Örgütü, kurdele kesilerek alkışlarla açıldı. Açılış sonrası ikramların yapıldığı ve halayların çekildiği etkinliğe; CHP , HDP, DİSK Emekli-Sen, KESK, EMO, Kocaeli Dersimliler Derneği ve Çınarlı Cemevi üye ve yöneticileri de katıldı.