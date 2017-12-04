Mesleğinin seçkin isimlerinden Kuaför Murat Uğur’ un, bayanlara yıllardır hizmet sunduğu Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 42 deki salonundan sonra, yine aynı cadde üzerinde bulunan Petkim Park’ ta hazırladığı yeni şubesi önceki gün açıldı . Açılışa Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ ın eşi Şengül Can, Tarım İlçe Müdürü Semra Koşumcu, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli ile Murat Uğur’ un, dostları ve meslektaşlarından kalabalık bir topluluk katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi hayırlı olması dileği ile Şener Söğüt, Şengül Can ve Şaban Demir tarafından kesildi. Davetliler özel tasarımla hazırlanan salonu gezip çok beğendiklerini ifade ederek Murat Uğur’ u kutladılar. Coşkulu alkışlarla pasta kesilmesinden sonra, açılışa özel tüm hizmetlerde 1 Nisan 2018 tarihine kadar % 20 indirim uygulayacağını hatırlatan Murat Uğur, bu anlamlı günü onurlandıran konuklarına içtenlikle teşekkür etti.
Bugün 13:04 TSİ- Ekonomi
Kuaför Murat yeni yerinde hizmette girdi
Kuaför Murat Uğur Yarımca’ nın yeni çarşısı Petkim Park’ ta 2. şubesini bayanların hizmetine sundu. Davetlilerin yoğun katılımıyla açılışı yapılan salon, modern tasarımı ve seçkin personeli ile büyük lgi topladı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 13:04 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz