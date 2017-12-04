Futbol maçı gibi kongre!

Ak Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları Teşkilatının 3. Olağan Kongresi Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Özkaraaslan tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkanlık görevine gelirken,425 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 20 kişilik İlçe yönetimi ve 36 il delegesi seçildi.

FİKRİ IŞIK KATILDI

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ’ın katılımlarıyla gerçekleşen kongrede gençler bir an bile olsun salonu desteksiz bırakmadı. Tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen kongrede meşale gösterileri ile adeta şölen havasında gerçekleştirildi. Kongreye, Ak Parti Başiskele İlçe Başkanı Dr. Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz , Ak Parti Başiskele Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş, Ak Parti Kocaeli Milletvekillerinden Zeki Aygün ve İlyas Şeker de kongreye katılım sağladı.

İŞTE MELİH ÖZKARAASLANIN YÖNETİMİ

Melih ÖZKARAASLAN

Ahmet Kadri Koray BAYRAM

Ahmet Emin ÖZKAR

Sefa AKKOL

Onur İBRAHİMOĞLU

Esra ACAR

Merve VAROL

Yusuf TUNCER

Ramazan GÖÇLÜ

Fatih YILMAN

Ahmet Salih EZBER

Burhan DEMİR

Sevde MERİÇ

Yavuz FIRAT

Sami DURMUŞ

Fatih AKÇAY

Ömer KOZLUCA

Semih ALAN

Abdülaziz SEVİL

Bilal KILIÇ

İL DELEGELERİ

Melih ÖZKARAASLAN

Ahmet Kadri Koray BAYRAM

Ahmet Emin ÖZKAR

Sefa AKKOL

Onur İBRAHİMOĞLU

Esra ACAR

Merve VAROL

Yusuf TUNCER

Ramazan GÖÇLÜ

Fatih YILMAN

Ahmet Salih EZBER

Burhan DEMİR

Sevde MERİÇ

Yavuz FIRAT

Sami DURMUŞ

Fatih AKÇAY

Ömer KOZLUCA

Semih ALAN

Abdülaziz SEVİL

Bilal KILIÇ

İshak BOZKUŞ

Zafer AYHAN

Bahadır USTA

Hüseyin USTA

Mustafa Ufuk YÜCEL

Hamza Kaan KURAN

Mustafa ŞENEL

Sinem AKTAŞ

Ali İhsan GENÇALİ

Sergen YALÇIN

Hülya KOÇ

Yasin YAVUZ

Harun ÖZKARAASLAN

Abdülkerem SERİM

Oğuzhan SARIOĞLU

Onur AÇIKGÖZ