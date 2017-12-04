Futbol maçı gibi kongre!

Ak Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları Teşkilatının 3. Olağan Kongresi Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Özkaraaslan tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkanlık görevine gelirken,425 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 20 kişilik İlçe yönetimi ve 36 il delegesi seçildi.
FİKRİ IŞIK KATILDI
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ’ın katılımlarıyla gerçekleşen kongrede gençler bir an bile olsun salonu desteksiz bırakmadı. Tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen kongrede meşale gösterileri ile adeta şölen havasında gerçekleştirildi. Kongreye, Ak Parti Başiskele İlçe Başkanı Dr. Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz , Ak Parti Başiskele Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş, Ak Parti Kocaeli Milletvekillerinden Zeki Aygün ve İlyas Şeker de kongreye katılım sağladı.
İŞTE MELİH ÖZKARAASLANIN YÖNETİMİ
Melih ÖZKARAASLAN
Ahmet Kadri Koray BAYRAM
Ahmet Emin ÖZKAR
Sefa AKKOL
Onur İBRAHİMOĞLU
Esra ACAR
Merve VAROL
Yusuf TUNCER
Ramazan GÖÇLÜ
Fatih YILMAN
Ahmet Salih EZBER
Burhan DEMİR
Sevde MERİÇ
Yavuz FIRAT
Sami DURMUŞ
Fatih AKÇAY
Ömer KOZLUCA
Semih ALAN
Abdülaziz SEVİL
Bilal KILIÇ
İL DELEGELERİ
Melih ÖZKARAASLAN
Ahmet Kadri Koray BAYRAM
Ahmet Emin ÖZKAR
Sefa AKKOL
Onur İBRAHİMOĞLU
Esra ACAR
Merve VAROL
Yusuf TUNCER
Ramazan GÖÇLÜ
Fatih YILMAN
Ahmet Salih EZBER
Burhan DEMİR
Sevde MERİÇ
Yavuz FIRAT
Sami DURMUŞ
Fatih AKÇAY
Ömer KOZLUCA
Semih ALAN
Abdülaziz SEVİL
Bilal KILIÇ
İshak BOZKUŞ
Zafer AYHAN
Bahadır USTA
Hüseyin USTA
Mustafa Ufuk YÜCEL
Hamza Kaan KURAN
Mustafa ŞENEL
Sinem AKTAŞ
Ali İhsan GENÇALİ
Sergen YALÇIN
Hülya KOÇ
Yasin YAVUZ
Harun ÖZKARAASLAN
Abdülkerem SERİM
Oğuzhan SARIOĞLU
Onur AÇIKGÖZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz