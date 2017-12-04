Doğantepe’den 10 puan değerinde galibiyet!

Rakiplerin puan kaybetmesi ile 10 puan değerindeki bu galibiyet kaymaklı ekmek kadayıfı tadında oldu.

GEBZE YENİLDİ, MALTEPE VE KARTAL BERABERE

Bölgesel Amatör Lig’deki başarılı temsilcimiz Başiskele Doğantepespor sezonun 11. maçında düşme hattında yer alan İnegöl Kurtuluş’u konuk etti. Mücadeleyi 90+2. dakikada Recep Serkan Çetintaş’ın penaltı golü ile kazanan ekibimiz puanını 22’ye çıkardı. Gebze’nin Karasu’ya deplasmanda 3-2 mağlup olması, Maltepe’nin Bursa ’da Kestel ile 1-1 berabere kalması ve Kartal Bulvarspor’un Derincespor ile İzmit ’te 1-1’lik skorla sahadan ayrılması ile Başiskele Doğantepe bonuslarla birlikte cebine tam 10 puanı da koymuş oldu.

İLK YARI ÇOK ETKİLİ OLAMADILAR

Maç boyunca atak bir görüntü çizen Başiskele Doğantepespor bir türlü çerçeveyi bulamadı. Olağanüstü bir maç çıkaran İnegöl ekibinin kalecisi Uğur Altıparmak, adeta kalesinde etten bir duvar ördü. İlk 45 dakikada Melih Kartal’ın şutu, Melih Kılıç ve Ake’nin pozisyon üretimleri dışında net sayılabilecek bir pozisyon olmadı ve devre 0-0 sona erdi.

İNEGÖL İYİ MÜCADELE ETTİ

Teknik adam Naci Keleş ikinci yarıda Recep Serkan ve İsmail İrvasa hamlelerini yaptı. Düşme hattında olmasına karşın çok iyi mücadele eden, sahasında alan bırakmayan İnegöl ekibi 2 de önemli gol kaçırdı. Bitime 15 dakika kala Murat Tiraki haksız bir kırmızı kart gördü ve Doğantepe 10 kişi kaldı. Doğantepe’nin beklenen baskısı bitime 10 dakika kala geldi. Bu zaman diliminde akıl almaz goller kaçıran, Aşık Ömer’in şutunun direkten döndüğü mücadelenin kader dakikası 90+2’de yaşandı.

PENALTIDAN GELEN ZAFER!

İsmail İrvasa’nın ceza sahasına yapmak istediği ortada İnegöllü futbolcunun eline çarpan top Doğantepe’ye penaltı kazandırdı. Topun gerisine geçen tecrübeli golcü Recep Serkan Çetintaş, kaleci Uğur ile topu ayrı yerlere gönderdi. (1-0) Serkan gol sevinci kendisini Karamürsel’den izlemeye gelen babası Nuri Çetintaş, amcası Nail Çetintaş, Selahattin Genç, Çamçukur Köyü’nden Adem Yamak ve Hasan Akyıldız ile paylaştı. Santrası yapılmayan golün ardından Doğantepe ekibinin sevinci görülmeye değerdi.

BAŞİSKELE DOĞANTEPE:1 İNEGÖL KURTULUŞ:0

STAT: Başiskele Şh. Bnb. Arslan Kulaksız

HAKEMLER: Muhammed Ömür***, Sabri Üstünel***, Alperen Aksu***

BAŞİSKELE DOĞANTEPE: Önder***, Aşık Ömer****, Volkan***, Emirhan***, Murat Tiraki***, Orhan Şenmemiş****, Sercan***, Melih Kartal*** (İsmail İrvasa), Yusuf Furkan*** (Recep Serkan***), Melih Kılıç***, (Şükrü**), Ake***

İNEGÖL KURTULUŞ: Uğur****, Ferdi***, Ercan***, Talha** (Yunus Emre*) Burak Salih**, Gökhan**, Birindar**, Furkan***, Bilal****, Okan**, Fatih** (Erkan*)

GOL: Dk. 90+2 (P) Recep Serkan Çetintaş