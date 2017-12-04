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Ertan Demirhan: İnanın 3. Lig uzak değil

Başiskele Doğantepe Kulübü Başkanı Ertan Demirhan, yönetimi ve köy halkı, tarihi günler yaşıyor. Doğantepespor BAL’da şampiyonluğa gidiyor ve camia başarının geleceğine inanıyor.

Ancak güçleri bir yere kadar yetiyor. Başiskele temsilcisinde Başkan Ertan Demirhan açıklama yaptı.

7 YILDIZLI BAŞİSKELE’YE YAKIŞIR

Demirhan gazetemize yaptığı açıklamada “Gerçekten çok değerli bir takımımız var. Bugün ben varım, yarın yokum. Ama Başiskele Doğantepe her zaman yaşayacak. Elimizde çok güzel bir fırsat varken ve 3. Lig uzak değilken desteği hak ettiğimizi düşünüyorum. Futbolcularımız alın teri döküyor, içlerinde evli barklı kardeşlerimiz var. Hepimizin onların mücadelesine katkı sunması gerekiyor. BAL’da yöneticilik yapmak kolay değil. Tek delikli kuruş gelirimiz yok. Doğal olarak insanımızın kaldırabileceği yük ağır. 7 yıldızlı ilçemize profesyonel bir futbol kulübü hediye etmek istiyoruz ve tüm Başiskele halkını takımı sahiplenmeye davet ediyoruz” dedi.

Bugün 13:52 TSİ - Spor

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