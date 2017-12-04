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Bugün 13:53 TSİ- Spor

Korkunç bir futbolcu!

Başiskele Doğantepespor’un başarılı futbolcusu Orhan Şenmemiş müthiş bir maçı daha geride bıraktı.

İnegöl Kurtuluş karşısında 90 dakika boyunca temposunu kaybetmeyen takımın kopuk uçurtması Orhan adeta 3 kişilik oynadı. Melih Kartal’ın oyundan çıkması ve Murat Tiraki’nin de kırmızı kart görmesi ile merkez orta sahada kimse kalmadı. Maça sol kanatta başlayan, sağ kanatta devam eden Orhan, orta sahada maçı tamamladı. Tribünler Orhan’ı hayranlıkla izledi.

Bugün 13:53 TSİ - Spor

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