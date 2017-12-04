Körfez Ticaret Odası, Afyon'da

Körfez Ticaret Odası’nın her yıl iki kez gerçekleştirdiği komiteler müşterek toplantısının ikincisi Afyon’da gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmalarını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı ve Meclis Başkanı Güngör Ayhan, ortak birlik mesajları vererek Gerek Akreditasyon gereği gerekse odadaki birlik ve beraberliğin sürdürülmesi anlamında, komiteler ve meclisimizle birlikte yapılan organizasyonları son derece önemli olduğu, birlik beraberliğin olduğu her platformdan çok başarılı işler çıkacağına olan inançlarını dile getirdiler. Ayrıca Komitelerin, sektörlerindeki üye ile Oda arasında köprü vazifesi görmekte olduğunu Ve Bu köprünün üzerinden ne kadar çok bilgi akışı olursa o kadar çok sorununun çözüleceği ve ticari hayatın gelişeceğine vurgu yaptılar.

2017 Yılı Ekonomik Durum ve 2018 Ekonomik Beklentiler ile ilgili eğitim

Komiteler müşterek toplantısında Eğitmen Çağlayan Ateş tarafından 2017 Yılı ekonomik görünüm ve 2018 yılı ekonomik beklentiler konulu eğitim verildi. 2017 yılında doların artması, enflasyon ve ülkemizin 2017 yılındaki ekonomik verileri detaylı olarak anlatılırken 2018 yılında ekonomide karşılaşılabilecek tablolar ile ilgili bilgiler aktarıldı. Müşterek komite toplantısı Çağlayan Ateş'e plaket taktimi ve toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.