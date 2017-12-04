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Bugün 14:12 TSİ- Spor

Bisiklet Kenti İzmit adı tescillendi

Ankara’daki Bisiklet Çalıştayı’nda en üst düzel temsilciler ismi resmileştirdi… Yazarımız Prof. Yavuz Taşkıran moderatörlüğü üstlendi…

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun düzenlediği ‘’Bisiklet Spor ve Gelişim Çalıştayı’ Antalya’da üamamlandı. Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’nın konuşmasıyla başlayan Çalıştay’da Türk Bisikletinin geçmişi ve bugünü ve geleceği konuşulacak. Küçükbakırcı Türkiye’nin 7 bölgesinde yarış düzenlediklerini belirterek, ‘Türk Bisikletinin gelişmesi için Federasyonumuz Yerel yönetimlerle işbirliği yapacağız. Yol ve Dağ branşlarımızın yanında Pist ve BMX branşlarda da yeni dönemde faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Hedefimiz Türkiyemize bisiklet sporumuza pist yarışları 10 Veledromu kazandırmaktır. Bolu Antalya, Alanya ve Konya’da Veledromların temelleri en kısa atılacak” dedi.

YAVUZ TAŞKIRAN MODERATÖR OLDU

Çalıştayın ilk gününde, gazetemiz yazarı da olan Prof. Dr. Yavuz Taşkıran Moderatörlüğünde (Gedik Üniversitesi) Bernd Ebler ( Almanya Bisiklet Federasyonu U23 Takımı Antrenörü) “Modern Bisiklet Antrenmanı Planlaması” ile ilgili sunum yaptı. İkinci oturumda Doç. Dr. Cem Çetin (Marmara Üniversitesi) Moderatörlüğünde “Yerel Yönetimler ve Bisiklet” Konusu ele alındı. Sunumda Muhammet Öztürk, İzmit Belediyesi’nin ‘Bisiklet Şehri İzmit’ ve ‘ İzmit’i seviyorum, Bisiklete biniyorum’ projelerini anlatırken 5’nci sınıf öğrencilerine 55 bini aşkın bisiklet dağıtıldığını 2018 yılında öğrenciler, öğretmenlere muhtarlar ve STK yöneticilerine toplam 12 bin 500 bisiklet dağıtılacağını söyledi.

Bugün 14:12 TSİ - Spor

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