Üzülmez’den gençlere tatil armağanı!

TAYYİP OLÇOK’TA TÖREN DÜZENLENDİ

2017-2018 sezonunda 7 grupta 58 takım mücadele ettiği U-16 Ligi’nde Play-Off’a yükselen takımlar belli oldu . U-16 Ligi C Gurubu Şampiyonu Kartepe Belediyespor Futbol Takımı’nı, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez bizzat tebrik etti. Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadı’nda düzenlenen törene Başkan Üzülmez’e AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman da eşlik etti.

KARTEPE GREEN PARK’TA KAMP

Gruplardan çıkan takımlar Play-Off gruplarında karşılaşacak. Bu karşılaşmalarda birinci olan takım Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazanacak. U-16 ligi C Grubu Şampiyonu Kartepe Belediyesporlu futbolcuları, başarısından dolayı tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Türkiye şampiyonu olmaları için gruplardan çıkmaları gerekiyor. Türkiye şampiyonu olmaları durumunda Kartepe Green Park Otel’de kamp yapmalarını sağlayacağız. Gençlerimizin spor yapmasını önemsiyoruz, bu yüzden desteklemek, teşvik etmek bizim sorumluluğumuz. Pırıl pırıl gençlerimize başarılar diliyorum, Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.