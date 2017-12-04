Eski Kocaeli Valisi FETÖ'den yargılanıyor...

Isparta'da Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na ( FETÖ /PDY) yönelik yürütülen ve Türkiye ’deki ilk çatı davası olma özelliğini taşıyan davada, aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da aralarında bulunduğu 48'i tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Memduh Oğuz, SEGBİS ile katıldı

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma , sanık sayısının fazlalığı ve güvenlik nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı. Duruşmada, iş adamları Bedri Ayhan, Ali İhsan Altınok'un da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar hazır bulundu. Önceki duruşmalarda İzmir'e nakledilen örgütün sözde ‘Isparta bölge imamı’ olduğu iddia edilen Osman Demirhan ile örgütün ‘Üniversite imamı’ Cabir Doğan, eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Halil Karakoç ve eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Duruşmanın sabahki oturumunda, cezaevinde açık görüşü bulunan eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı sanıklar yer almadı. Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı’nın, mahkemeye sunulan örgütün şifreli haberleşme programı bylock raporlarını okumasıyla başlayan duruşma, sanıklara görüşmeleri hakkındaki soruların yöneltilmesiyle devam etti.

“Bana gelen mesajlar ama bazı kişileri tanımıyorum”

SEGBİS ile duruşmaya katılan sanıklardan örgütün sözde ‘Isparta bölge imamı’ olduğu öne sürülen Osman Demirhan’a ‘Han32’ kod adıyla yaptığı iddia edilen bylock görüşmelerinin içeriği ve görüşmede adı geçen örgüt üyelerini tanıyıp tanımadıkları soruldu. Sanık Demirhan ise bahsekonu mesajların hepsini inceleyemediğini belirterek, söz konusu mesajların kendisine gelen mesajlar olduğunu ancak adı geçen bazı kişileri tanımadığını beyan etti.



Bylock iddiaları sanıklar tarafından reddedildi

Duruşmada diğer yandan, sanıklara bylock kullanıcısı olup olmadıkları ve giriş - çıkışları hakkındaki yöneltilen sorular da genel olarak sanıklar tarafından reddedildi. Bazı sanıklar, Yargıtay’ın daha önceki süreçte verdiği kararlardan emsal göstererek bylock konusunda ikinci bir kişinin bulunması gerektiğini ve yalnızca giriş - çıkış ile suçlama yapılamayacağını savundular.

“Yüzlerce - binlerce konuşma yaptım”

Sanıklardan eski Vali Memduh Oğuz, FETÖ ile irtibatlı bir dernekte esi SDÜ Rektörü İbicioğlu ile birlikte katılımcı ve konuşma olarak katılımda bulundukları konusundaki soruya ise, “İl Valiliği döneminde yüzlerce - binlerce konuşma yaptım. Konuşmalarda İl Valisinin ne söylemesi gerekiyorsa onu söylemişimdir” yanıtını verdi. Eski Vali Oğuz ayrıca, konuşmalarını genel olarak hayalen hatırladığını belirtti.

Mahkeme başkanından “Bu FETÖ’cüler için geçerli” yorumu

Bylock konuşmaları ve mesajlaşmaların birinde “Allah zalim kişileri yanlışlıkları için hidayete erdirmesin” ibaresinin yer aldığını açıklayan Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, “Bu FETÖ’cüler için geçerli” yorumunu yaptı.

Mahkeme Başkanı Yazıcı ayrıca, daha önceki davalarda ve dokümanlarda da ‘Şirk koşan rüyalar, terör örgütü elebaşını Peygamberden üstün tutan mail ve mesajlar, hükümet yetkililerini kötüleyen yorumların’ yer aldığını sözlerine ekledi.

“Terör örgütü demek yalnızca PKK gibi çatışmak değildir”

Duruşmanın devamında, sanıklara sorulan sorular ve savunma için verilen söz hakkı sırasında, bazı sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadıklarını ve devlete karşı kanun dışı hiçbir girişimlerinin olmadığını savunmaları üzerine Mahkeme Başkanı yazıcı sert çıktı.

Öğleden sonraya ertelendi

“Terör örgütü üyesi olmak, yalnızca PKK’lılar gibi çatışmak değildir” diyerek sözlerini sürdüren Mahkeme Başkanı Yazıcı, terör faaliyeti denildiği zaman, 5 bin yıllık tarihi bulunan Türk Devletini yıkmak için yapılan tüm girişimlerin yer aldığını belirtti. Başkan Yazıcı konuşmasının devamında, FETÖ ihanetinin Hasan Sabbah’tan sonra tarihin en büyük 2’nci ihaneti olduğuna dikkat çekti. FETÖ’nün örgüt üyelerine verdiği talimatları hatırlatan Başkan Yazıcı ayrıca, “Adam devletin en kılcal damarlarına kadar sızacaksın diyor, bunları yaparken de hukuku uygun şekilde yapacak diyor” ifadelerini kullanarak, "Hala kalkmışsınız terör faaliyetinde bulunmadım diyorsunuz" yorumunu yaptı. Sanık savunmalarının alınmasıyla gerçekleşen duruşma, öğleden sonraki oturumla devam edecek.