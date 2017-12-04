Vali Aksoy, engellilerle birlikte pasta kesti

İzmit Akmeşe Mahallesi'ndeki merkezde çalışan engelliler için düzenlenen kutlama, üretim merkezinin kafeterya bölümünde gerçekleşti. Engelli çalışanlar, kendileri için hazırlanan pastayı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'la birlikte kesti. Pasta, daha sonra merkezde etkinliğe katılan engellilere ikram edildi. Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nin, Kocaeli Sanayi Odası koordinasyonunda, Valilik, Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği bir proje olduğunu söyledi.

114 ENGELLİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Merkezde şu anda 114 engellinin istihdam edildiğini dile getiren Aksoy, "Engellilerimizin eve kapatılıp toplumdan uzak bir şekilde yaşamaları kabul edilebilir değil. Bu proje engellilerimizin istihdam edilmesine imkan sağlayan bir proje. Bu anlamda burada çok önemli bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu. Aksoy, engelli bireylerin sosyal yaşama dahil edilmesi açısından Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nin Türkiye 'ye örnek teşkil eden bir proje olduğunu sözlerine ekledi. Etkinliğe, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Gül Baysal, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz da katıldı.