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Bugün 14:53 TSİ- Ekonomi

Online alışveriş yüzde 44 arttı

Hopi verilerine göre, 2017'nin Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre online alışverişte yüzde 44 artış yaşandı. Geçen yıl erkeklerle aynı miktarda online alışveriş yapan kadınlar, bu yıl yüzde 6'lık artışa imza attı.

BÜYÜT

Hopi verilerine göre, 2017'nin Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre online alışverişte yüzde 44 artış yaşandı. Türkiye genelinde 5,2 milyon üyesi olan Hopi, Ocak-Ekim 2017'deki online alışveriş istatistiklerini açıkladı. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen online alışveriş rakamlarıyla karşılaştırmalara da yer verildi.

EN ÇOK GİYECEK ALINIYORD

Hopi verilerine göre, 2017’de yapılan online alışverişler geçen yıla kıyasla yüzde 44 arttı. 2017 yılında en fazla online alışveriş yapan yaş grubu 26-35 yaş aralığındakiler oldu . Online'da en fazla tercih edilen ürün olan tişört, en çok bu yaş grubu tarafından satın alındı. Pantolon ise bu gruptaki kadınların en çok tercih ettiği ürün oldu.

İSTANBUL ’DA YAŞLILAR

İstanbul, 55 yaş üstünün en çok alışveriş yaptığı il olarak dikkati çekti. İl bazında toplam alışveriş oranına göre en fazla alışveriş yapan yaş grubu geçen yıl 36-45 yaş arasındaki Ağrılılar olurken, bu yıl bu kategorinin lideri 26-35 yaş arasındaki Bitlisliler oldu.

Bugün 14:53 TSİ - Ekonomi

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