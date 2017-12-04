O okulun velileri isyanda!

İzmit Mehmetçik İlkokulu’nda çocukları olan veliler isyan etti. Kızı bu yıl 4. sınıfa giden Duygu Çalbay isimli bir veli 4 yıl içinde 7 öğretmen değiştirdiklerini belirterek adeta kazan kaldırdı! Süreci anlatan Çalbay, “Kızım ilkokul bire başladığında öğretmenle ilgili iyi şeyler duymadık, durumu okul müdürü ile paylaştık. O öğretmenimiz gitti . Sonrasında ise sırasıyla Aslıhan öğretmen, Duygu öğretmen, Berrin öğretmen geldi. Berrin öğretmen okulda öğretmen fazlalığı var diye gönderildi. Kızım şuan 4. sınıfta ve Süleyman Aydın isminde sözleşmeli öğretmenleri var" dedi.

OKULA GİTMEK İSTEMİYORLAR!

Yeni görevlendirilen öğretmenin de ocak ayında başka okula gideceğini belirten veli Çalbay, "Şimdi o da gönderildi. Yerine gelecek öğretmenin de ocak ayı için tayini çıkmış. Yani bir ay sonra o da gidecek. Artık biz veliler isyan etme noktasına geldik. Çocuklarımız okula gitmek istemiyor. 4 yıl da 7 tane öğretmen değişir mi? Bu sınıf daha çok fakir öğrencilerin bulunduğu bir sınıf. Sınıfta bir tane dolap bile yok. Kısaca bize gelen vurdu, giden vurdu. Ama artık yeter. Yarından itibaren çocuklarımızı bu sorun çözülünceye kadar okula göndermeyeceğiz. Yarın da hazırladığımız dilekçeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne götüreceğiz. Çocuklarımız sürekli ağlıyor. Süleyman öğretmeni geri istiyoruz” şeklinde konuştu.