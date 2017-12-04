Cenaze yakınlarını isyan ettiren görüntü!

Karamürsel Devlet Hastanesi alt katında bulunan morg girişi yanında aylardır kirlilik söz konusu... Hastane yönetimi bu kirliliğin hastanede yapılan tadilat nedeni ile olduğunu belirtirken hastaneye gelen ve en acılı günlerinde molozların yanından cenazelerini alan vatandaşlar duruma sessiz kalamadılar.

"ÖNCE BABAM SONRA ABLAM VEFAT ETTİ"

Karamürselli bir vatandaş, moloz yığınlarının fotoğrafını paylaşarak “Benim babam vefat etmişti. Burada moloz ve çöpten geçilmiyordu, aylar sonra ablam vefat etti. Yine moloz ve çöpten geçilmiyor” ifadelerine yer verdi. Hastane yönetiminin konuyla ilgili ne yapacağı belirsizliğini koruyor.