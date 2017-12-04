Kocaeli'de kamyon devrildi!

Alınan bilgiye göre, Şuayip Sancak'ın kullandığı 41 UP 416 plakalı kamyon, arka tekerinin kopması sonucu, D-100 karayolunun Ankara istikameti Muallim Mahallesi mevkisinde devrildi . Kaza nedeniyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D- 100 karayolunun Ankara istikameti, kamyonun olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.