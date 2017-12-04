Alınan bilgiye göre, Şuayip Sancak'ın kullandığı 41 UP 416 plakalı kamyon, arka tekerinin kopması sonucu, D-100 karayolunun Ankara istikameti Muallim Mahallesi mevkisinde devrildi . Kaza nedeniyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D- 100 karayolunun Ankara istikameti, kamyonun olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Bugün 15:42 TSİ- Asayiş
Kocaeli'de kamyon devrildi!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz