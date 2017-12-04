Olay Tem Otoyolu Kartepe mevkiisinde bulunan dinlenme tesisi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen 2 kişi, 37 SN 073 plakalı otomobil içirişinde uyuşturucu almaya başladılar. Bir müddet sonra uyuşturucunun etkisiyle sızan iki kişi, otomobilin içerisine kendinden geçti. Bu sırada otomobilin yanına park eden bir tır sürücüsü ise baygın halde duran iki kişiyi görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobildeki iki kişiyi uyandırarak araçtan indirdi. Araçta arama yapan polis ekipleri, bir miktar esrar ve içimde kullanılan düzenek ele geçirdiler. Şahısları gözaltına alan polis ekipleri, detaylı inceleme yapmak için otomobili de çekici ile otoparka götürdü.
Bugün 15:44 TSİ- Asayiş
Otomobilde uyuşturucu kullanırken basıldılar!
Kocaeli’nin TEM Otoyolu Kartepe ilçesi mevkiinde dinlenme tesisleri içerisindeki otomobilde uyuşturucu kullanan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Bugün 15:44 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz