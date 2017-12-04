Zeytinoğlu: Enflasyonda hedeften uzaklaşıyoruz

TÜİK tarafından açıklanan ve yüzde 12,98 olarak gerçekleşen kasım ayı enflasyonunu değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu enflasyondaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini ve kasımda on bir yılın zirvesinde olduğunu belirterek, "Maalesef, enflasyonda Orta Vadeli Program hedeflerini yakalayamayacağımızı görüyoruz." dedi.

DÖVİZ KURLARI

Son yılların en yüksek düzeyinde gerçekleşen yurtiçi üretici fiyat endeksine ilişkin değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,02, geçen yılın kasım ayına göre ise yüzde 13,91 artarak son yılların en yüksek düzeyine ulaştı. Döviz kurlarından kaynaklanan yükselişin etkisiyle ÜFE'nin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Enflasyonda önümüzdeki ay, dolar mevcut seviyesini korursa kısmi bir düşüş gelebilir diye düşünüyoruz. Ama OVP hedeflerini yakalayamayacağımızı maalesef şimdiden görebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

FİYAT ARTIŞI

Ana sanayi gruplarını değerlendiren Zeytinoğlu, "ÜFE'de hem geçen aya göre hem geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artışın ara malları kaleminde olduğunu görüyoruz. Bu kalemde yıllık fiyat artışı yüze 23,43 olarak açıklandı. Bu artış üretici fiyatlarındaki genel artışın çok üzerinde. Burada maliyet düşürücü önlemlere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan aylık en fazla artış; yüzde 11,72 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde olurken, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 3,73 bir ay önceye göre endeksin en fazla düştüğü alt sektör oldu " dedi.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, en yüksek kasım ihracatının gerçekleştirildiğini ve OVP'de öngörülen ihracat hedefinin tutturulabileceğini belirterek, “Kasım ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 11 artarak 14,2 milyar dolar ve ithalatımız yüzde 21 artarak 20,5 milyar dolar oldu. Yıllık olarak sürekli artış eğiliminde olan on iki aylık ihracatımız ise 156,5 milyar dolar oldu. İhracatımızın kasımda tekrar 14 milyar dolar üstü seviyelere çıkmasını ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz ve bundan sonraki aylarda da bu seviyelerin sürekliliğini arzu ediyoruz.” dedi.

İTHALAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Zeytinoğlu, yüzde 52,4 artışla 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığındaki artışa dikkat çekerek “Kasım ayında ihracatın yanında ithalatın da arttığını görüyoruz. İthalatımız yüzde 21 artarken ihracatımız yüzde 11 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı kasım ayında yüzde 75,7 iken, 2017 yılı kasım ayında yüzde 69,4’e geriledi. İlk on bir aylık dönemde dış ticaret açığımız geçen yıla göre yüzde 33,8 arttı. Katma değerli ürünlerin ihracatı tarafında daha aktif olarak dış ticaret açığının dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.