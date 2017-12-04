Assan Hanil’de görev değişimi

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de İş Geliştirme Direktörü görevine Mustafa Demir Özaçar atandı. 2004 yılında Vestel’de Proje Sorumlusu olarak başlayan M. Demir Özaçar yaklaşık iki yıllık bir sürecin ardından Delphi’de Proje Yöneticisi görevine getirildi. 2006 yılında TOFAŞ ’ta Proje Satın Alma Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Özaçar, 2006-2013 yılları arasında şirketin satın alma departmanı bünyesinde çeşitli görevleri yürüttü.

2003’TE ASSAN HANİL’E KATILDI

Bu süreçte, Fiat’ın İtalya’da yer alan genel merkezinde de farklı sorumluluklar üstelenen M. Demir Özaçar, 2013 yılının sonunda otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil ailesine katılarak, sırası ile Satın Alma Müdürü ve Satış Müdürü görevlerinde bulundu. Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş İş Geliştirme Direktörü görevine atanan Demir Özaçar, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.