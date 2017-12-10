Derince Araştırma’ya yeni başhekim

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş’in görevi sona eriyor. İdarecilik görev zamanı tamamlanan Mustafa Güneş ile sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtildi. Üroloji uzmanı olan ve ilimize Van 100. Yıl Hastanesi’nden gelen Güneş, önceki kurumunda başhekim yardımcılığı ve Üroloji Ana Bilim Dalı Başkalılığı görevlerinde bulunmuştu. Güneş’in bundan sonra nerede görevlendirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

HÜSEYİN ŞAŞKIN ATANACAK

Bu arada hastanede Güneş’in ardından göreve getirilecek olan yeni başhekim ile ilgili olarak önemli bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda doçentlik unvanını alan Hüseyin Şaşkın’ın Güneş’in yerine atanacağı öğrenildi. Şaşkın uzun yıllar özel bir hastanede çalıştıktan sonra 2014 yılında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne göreve almaya başlamıştı. Hüseyin Şaşkın’ın kalp damar cerrahisi klinik şefi pozisyonunda bulunuyor.

Hüseyin Şaşkın kimdir?

1973 Tokat doğumlu. İlkokul tahsilimi Tokat’ta tamamladı. Ortaokul ve imam hatip lisesini İzmit ’te bitirdi. 1984 yılında bu yana İzmit’te yaşayan Şaşkın, 1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1 yıllık zorunlu hizmetimi memleketi olan Tokat’ta yaptı. Daha sonra 1998’de Siyami Ersek Hastanesi’nde çalışmaya başladı. 2006 yılında Kocaeli Acıbadem Hastanesi’ne geçen 2014 yılına kadar burada görev yapan Şaşkın, yaklaşık üç yıldır Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp damar cerrahisi klinik şefi görevine getirildi. Şaşkın, evli ve 3 çocuk babasıdır.