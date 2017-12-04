SP’li kadınların divanı toplandı

Saadet Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk’ün de hazır bulunduğu toplantıya ayrıca Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ayşe Bölükbaşı, Halkla İlişkiler Başkanı İlknur Keresteci, Mali İşler Başkanı Nazile Al ve Genel Başkan Danışmanı Gülay Ayvazoğlu ile STK temsilcileri katıldı.

“BİZ ZULME KARŞIYIZ”

Toplantının açılışında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, ülkenin kurtuluşunun Saadet Partisi teşkilatlarının çalışmasıyla mümkün olduğunu dile getirdi. Şengün’ün ardından konuşan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk ise, “Biz, Avrupa Birliği’nin olduğu yerden değil, İslam birliğinin olduğu yerden dünyaya bakıyoruz. Ortadoğu’daki savaşlara, Afrika’daki katliamlara, Çeçenistan’daki, Doğu Türkistan’daki zulme, Myanmar’daki vahşete İslam âleminin bir mensubu olarak bakıyoruz” dedi.

5 ÜLKEYİ HEDEF GÖSTERDİ

‘Adil Ekonomik Düzen’ vurgusunu yineleyen Asiltürk, “ Türkiye ’deki sistem de zulmün sistemidir. Öncelikli meselemiz güvenlik ve terördür. Dünyanın 80 yerinde çatışma, 15-20 bölgesinde de dondurulmuş sorunlar var. Her yıl ortalama bir milyon insan ölüyor. BM kurulduğundan bu yana savaşsız tek yıl bile geçmemiş. Bu sürede 60 milyon insan ölmüş. Bütün bu katliamlar İngiltere, Fransa , Rusya, Çin ve ABD eli ile gerçekleştirilmiş” diye konuştu.

YENİ ÜYELERE ROZET

Modern kölelik düzenine karşı olduklarını anlatan Asiltürk, şöyle konuştu: “Biz bu yüzden yeni bir dünya düzeni diyoruz. Her türlü zulme karşıyız, sömürüye karşıyız. Daha fazla silah satmak için, daha fazla çatışma çıkaran düzene karşıyız.” Genel Başkan Asiltürk konuşması ardından Saadet Partisi’ne yeni katılan üyelere rozet taktı. Yeni üyeleri tebrik eden Asiltürk, medyaya fotoğraf verdi.