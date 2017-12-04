Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bergün Meriç Bingül 23-26 Kasım tarihlerinde Manisa'da gerçekleştirilen " Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi"nde "15-17 Yaş Yüzücülerde Squat ve Countermovement Sıçrama Performansındaki Diz ve Ayak Bileği Açıları İle Sıçrama Yüksekliği İlişkisi" başlıklı sözel bildirisi hareket ve antrenman bilimleri alanında birinci olarak seçildi.
Bugün 16:31 TSİ- Eğitim
KOÜ ödüle layık görüldü
Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bergün Meriç Bingül, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi"nde en iyi bildiri ödülünü kazandı.
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Bugün 16:31 TSİ - Eğitim
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Yorumlar
(1 )
Gölcüklü - işte bize böyle bilim insanları lazım... Tebrik ediyorum
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