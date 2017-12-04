KOÜ ödüle layık görüldü

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bergün Meriç Bingül 23-26 Kasım tarihlerinde Manisa'da gerçekleştirilen " Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi"nde "15-17 Yaş Yüzücülerde Squat ve Countermovement Sıçrama Performansındaki Diz ve Ayak Bileği Açıları İle Sıçrama Yüksekliği İlişkisi" başlıklı sözel bildirisi hareket ve antrenman bilimleri alanında birinci olarak seçildi.