Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:31 TSİ- Eğitim

KOÜ ödüle layık görüldü

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bergün Meriç Bingül, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi"nde en iyi bildiri ödülünü kazandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bergün Meriç Bingül 23-26 Kasım tarihlerinde Manisa'da gerçekleştirilen " Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi"nde "15-17 Yaş Yüzücülerde Squat ve Countermovement Sıçrama Performansındaki Diz ve Ayak Bileği Açıları İle Sıçrama Yüksekliği İlişkisi" başlıklı sözel bildirisi hareket ve antrenman bilimleri alanında birinci olarak seçildi.

Bugün 16:31 TSİ - Eğitim

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Gölcüklü - işte bize böyle bilim insanları lazım... Tebrik ediyorum

Yanıtla . 1Beğen 04 Aralık 16:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Sağlık Hizmetleri MYO'ya 2 ödül birden mask
Sağlık Hizmetleri MYO'ya 2 ödül birden
Alkışlar Bilgi Küpü Koleji İlkokulu Okul Aile Birliği’ne mask
Alkışlar Bilgi Küpü Koleji İlkokulu Okul Aile Birliği’ne
KOÜ, 25 yaşında mask
KOÜ, 25 yaşında
Kocaelili lise öğrencileri, yeni sınav sistemini Sait Gürsoy’dan dinledi mask
Kocaelili lise öğrencileri, yeni sınav sistemini Sait Gürsoy’dan dinledi
Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu’ndan Erasmus K201 projesi mask
Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu’ndan Erasmus K201 projesi
Umuttepe’de hizmetlere devam mask
Umuttepe’de hizmetlere devam
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Giyim mağazası alev alev yandı mask
Giyim mağazası alev alev yandı
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi mask
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi
Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi! mask
Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi!
Kandıra yolunda kaza: 5 yaralı mask
Kandıra yolunda kaza: 5 yaralı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR