Sağlık Hizmetleri MYO'ya 2 ödül birden

Türkiye ’de 120’den fazla üniversitede bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları (SHMYO) öğretim elemanları, öğrencileri ve sağlık hizmetleri sektörü paydaşlarının katıldığı 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu bu sene Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ev sahipliğinde 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşti.

3 DALDA KATILIM

Çeşitli konularda ki sağlık sorunlarının ve öğrenci staj uygulamaları gibi konuların tartışıldığı sempozyuma Kocaeli Üniversitesi KSHMYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rüştü Taştan, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Podoloji Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayfer Peker ile Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkan Yardımcısı ve Anestezi Programı Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Selda Met Boğa sözlü bildirilerle, Podoloji Programı 2. Sınıf öğrencisi Şahinde Çakır ise poster bildiri ile katıldı.

BİLDİRİLERİ SUNDULAR

Yrd. Doç. Dr. Rüştü Taştan “Önlisans Sağlık Meslekleri Eğitiminde 21. Yüzyıl Becerileri Eğitiminin Kullanılmasının Stratejik Önemi” konusunda, Yrd. Doç. Dr. Ayfer Peker “Tırnak Batmasının Orthonyxie İle Tedavisi“ ve “Diyabetli Bireylerin Kallus ve Korn Tedavisinde Podolojik Yaklaşım”, Öğr. Gör. Dr. Selda Met Boğa ise “'Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi“ konularında bildiri sundular.

9 YIL SONRA DÜZENLENDİ

Türkiye’de 9 yıl aradan sonra 4.sü düzenlenen ve dört gün süren 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumun kapanış oturumunda Düzenleme Kurulu başkanlığınca yapılan açıklamaya göre Şahinde Çakır ve Ayfer Peker’in hazırladığı “Wagner-II Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tedavisinde Podolojik Uygulamalar” başlıklı çalışma poster bildiri ödülü ile, Ayfer Peker, Berrin Çetinarslan, Zeynep Cantürk, İlhan Tarkun ve Alev Selek tarafından hazırlanan “Diyabetli Bireylerin Kallus ve Korn Tedavisinde Podolojik Yaklaşım” başlıklı çalışma ise değerlendirme kurulunca sözlü bildiri ödülü ile ödüllendirilmeye değer bulundu.