Açılalı çok kısa bir süre olmasına rağmen adından söz ettirmeye başlayan Ehlikeyf Ocakbaşı, zengin menüsü ve profesyonel personeli ile İzmit ’in elit mekanları arasına adını yazdırdı bile. Yahya Kaptan Mahallesi, Şehit Ergün Sokak’ta açılışı gerçekleştirilen Eylikeyf Ocakbaşı’nın ortakları Hakser Grup Yöneticilerinden Erkan Özdemir, Levent Coşkun ve Hakan Yarış yıllardır içinde oldukları sektörde çok daha iddialı bir mekan hayalini gerçeğe dönüştürdüler.

GECE YARISINA KADAR AÇIK

Öğlen saat 14’te açılan Ehlikeyf, gece yarısı 00.30’a kadar müşterilerine hizmet veriyor. 22 çeşit kebabın ve 20 çeşit mezenin yapıldığı ve işinin ehli ustaların görev aldığı mekanda ayrıca Türkiye ’de satılan tüm rakı çeşitleri de mevcut. 3 Ocakbaşı ustasının görev aldığı mekanda hem sevdiklerinizle gelebilir hem de özel misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Erken rezervasyon imkanına sahip olan mekanın işletmeciliğini yapan Levent Coşkun İzmit’te gerçek ocakbaşı keyfini konforla buluşturmayı isteyen misafirlerine en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi.

İZMİT’E HAYIRLI OLSUN

Profesyonel çalışanlarının yanı sıra; uygun fiyat ve nezih bir aile ortamı sunan Eylikeyf Ocakbaşı’nın işletmecisi Erkan Özdemir, ortakları Hakan Yarış ve Levent Çoşgun kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ederek kısa bir konuşma yaptılar, Ehlikeyf’in kente hayırlı olmasını dileyen başarılı işletmeciler, “ İzmit’e yeni bir soluk katacak işletmemiz kentimizi hayırlı olsun. Ailelerin dahil rahatlıkla gelebileceği bu yeni eğlence mekanına tüm dostlarımızı bekliyoruz” dediler. Kentimizin birçok kesimi tarafından tanınan Yarış Kardeşlerin ablası Aysel Su Yarış’ta mekanı sık sık ziyaret ederek elinden gelen tüm yardımı yapacağını söylerken tüm Kocaelileri İzmit’in yeni mekanı Ehlikeyf’e davet etti.

400 METREKAREDE OCAKBAŞI KEYFİ

Yahya Kaptan Mahallesi, Şehit Ergün Sokak’ta açılan Ehlikeyf ocakbaşı, 400 metrekarelik alanı ile müşterine hem ocakbaşının lezzetini hem de bir meyhane rahatlığını sunmayı hedefliyor. 10 profesyonel çalışanın olduğu Ehlikeyf’in işletmeciliğini yapan Levent Coşkun, misafirlerinin konforuna ve isteklerine çok önem verdiklerini söylerken, özel günlerde, misafirlerini ağırlamak isteyenlere ve kurumsal olarak yemek vermek isteyen firmalara kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.