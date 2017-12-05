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05 Aralık 2017- Ekonomi
Kocaeli Gazetesi'nin ücretsiz ekonomi eki
Kocaeli Gazetesi alırken "Kocaeli Ekonomisi ve Limanlarımız" ekini bayinizden ücretsiz istemeyi unutmayınız.
05 Aralık 2017 - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz