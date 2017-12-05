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Kontrolden çıkan araç dereye uçtu!

İzmit Alikahya Fatih Mahallesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın kontrolden çıkarak dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde seyir halinde olan Anıl Bayraktar idaresindeki 41 BL 404 plakalı hafif ticari araç, sağanak yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki Kumla Deresine uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta mahsur kalan Anıl Bayraktar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu aracından çıkartılarak ambulansa alındı. Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan Bayraktar, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken dereye uçan hafif ticari araç ise kurtarıcı ile otoparka götürüldü.

Bugün 09:02 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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