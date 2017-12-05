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Bugün 09:11 TSİ- Siyaset

Küçükkaya: CHP'nin iktidar hedefi Hasan Gemici'de başlayacak

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. CHP İzmit İlçe binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Ümit Ümit Küçükkaya, "Amerika’da daha önce sanık şimdi ise sanık olan Reza davası. Uluslararası ambargolar yüzünden elde ettiği enerjiyi sattığı ülkelerden, ‘bartır’ ürün alarak ticaret yapan İran’ın belirli devlet yetkililerine yüzde 1 buçuk komisyon, Zarrab’ın şirketlerine 2.5 komisyon vererek ticareti likit vererek yapmasının ana konu olduğu bir dava . Reza işin içinde olmasa İran2dan aldığımız doğalgaz ve petrol fiyatları tutarında bir ticaret hacmi Reza Zarrab gibi paravanlar yüzünden Türk halkının elinden alınmış. Ortada milli menfaat yok. Çin ve Hindistan’ın reddettiği Reza Zarrab’ın rüşvetlerine bir Amerikalı gardiyan kadar dayanamayan büyük sıfatları olan ciddi siyasetçiler söz konusu. Bu memleketin uluslararası itibarı açısından hiç hoş olmayan bir durum. Keşke bu konular Zarrab’a vatan kahramalığı verilip üstü kapatılacağına ülkemizde yargı tarafından değerlendirilseydi ve dünyaya örnek bir devlet olduğumuzu gösterseydik” diye konuştu.

BELSA’DAN SARAY’A

Belsa’dan saraya, tüm noktalarda CHP’nin iktidar hedefinin başlangıç noktasını 9 Aralık saat 10’da Hasan Gemici’de vermiş bulunacağız. Bu kongre zaten alınması muhtemel olan İzmit ile değil başta Büyükşehir olmak üzere Cumhurbaşkanlığı makamını CHP Hayır bileşenleri ve Adalet savaşçılarının almasının ilk kıvılcım noktasıdır. 4’üncü Olağan kongresi yazsa bile yeniden parlamenter rejime dönülecek, Cumhurbaşkanlığı külliyesinin Üniversiteler tarafından bilim yuvası olarak kullanılacağı Cumhuriyetin gerçek temellerine muasır medeniyet hedeflerine tekrar ulaşılacak kongredir. İzmit halkı başta olmak üzere Kocaelili tüm hemşerilerimizden omuz omuza olmayı bekliyoruz. Katılımın çok yoğun olacağını tahmin ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Bugün 09:11 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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