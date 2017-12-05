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Hastanede intihar girişimi!

Körfez'de hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ö.Y. polisin ikna etmesi sonucu aşağı indirildi.

Öğle saatlerinde Yavuz Sultan Mahallesi'nde bulunan Körfez Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan Ö.Y. intihar edeceğini söyledi. Hastane çalışanların haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, Ö.Y. ile görüştü. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmeler sonucunda Ö.Y. ikna edilerek aşağı indirildi. Hurdacılık yapan Ö.Y.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu, ilaç yazdırmak istediği, ilaç yazılmayınca intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ö.Y. polis merkezine götürüldü.

Bugün 09:21 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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