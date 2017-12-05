Öğle saatlerinde Yavuz Sultan Mahallesi'nde bulunan Körfez Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan Ö.Y. intihar edeceğini söyledi. Hastane çalışanların haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, Ö.Y. ile görüştü. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmeler sonucunda Ö.Y. ikna edilerek aşağı indirildi. Hurdacılık yapan Ö.Y.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu, ilaç yazdırmak istediği, ilaç yazılmayınca intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ö.Y. polis merkezine götürüldü.
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Hastanede intihar girişimi!
Körfez'de hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ö.Y. polisin ikna etmesi sonucu aşağı indirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz