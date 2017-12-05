Kaza , akşam saatlerinde TEM Otoyolu Hatipköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Yakup Yücel idaresindeki 10 E 7561 plakalı otomobilin bir anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yakup Yücel hemen aracını durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alev alev yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yaklaşık yarım saat durdu. Yolda uzun araç konvoyları oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil alev alev yandı
İzmit'te, TEM Otoyolu'nda motoru tutuşan otomobil alev alev yanarken, uzun araç konvoyları oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz