Karamürsel Akçat Mahallesi 118 Ada, 11 Nolu parselde bulunan 3 katlı yapı ve müştemilatı bulunan kaçak yapı Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.
Bugün 09:28 TSİ- Asayiş
Kaçak bina yıkıldı!
Karamürsel Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tespit edilen kaçak yapılar yıkılıyor.
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Bugün 09:28 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz