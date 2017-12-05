Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:35 TSİ- Gündem

Türkiye'nin düşündüren birinciliği

Medya takip ajansı PRNet Türkiye’nin iş kazaları ve işçi ölümleri istatistiklerini inceledi. PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre 2017 yılının ilk 11 aylık diliminde en az bin 851 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu rakamlar Türkiye ’yi Avrupa’da birinci dünyada ise üçüncü sıraya yerleştirdi.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerinden elde edilen bilgilere göre Kasım ayında en çok işçi ölümünün gerçekleştiği il 23 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u 11 ölümle Bursa , 9 ölümle Konya, 8 ölümle Antalya, 7 ölümle Gaziantep, 6’şar ölümle de İzmir takip etti.

HER YIL 2,3 MİLYON KİŞİ CAN VERİYOR

PRNetveAjans Press’inyazılı basın incelemesinde iş kazaları bu yılın 11 aylık diliminde 8 bin 962 haberle konuşulurken, iş sağlığı ve güvenliği konulu 23 bin 171 haber yapıldı. Her yıl iş kazalarında 2,3 milyon kişinin can verdiği dünyada yılda 300 milyondan fazla iş kazasının meydana geldiği tahmin ediliyor. İş kazalarında meydana gelen ölümler en çok erkekleri vururken, kadınlarda daha az ölümlü kaza gerçekleşti. Kasım ayında iş kazalarında meydana gelen ölümler iş kollarına göre dağıtıldığında ise tarım/ orman işkolunun başı çektiği görülüyor.İnşaat iş kolu ikinci sırada yer alırken, taşımacılık üçüncü, ticaret /büro dördüncü, tersane beşinci, madencilik altıncı sırada yer alarak en fazla ölümlü kazanın yaşandığı branşlar oldu.

Bugün 09:35 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yaralı ayıya taşlı sopalı işkence! mask
Yaralı ayıya taşlı sopalı işkence!
Türkiye'nin düşündüren birinciliği mask
Türkiye'nin düşündüren birinciliği
Vali Aksoy, engellilerle birlikte pasta kesti mask
Vali Aksoy, engellilerle birlikte pasta kesti
Bartholomeos, İzmit'te mask
Bartholomeos, İzmit'te
Başarılı personel ödüllendirildi mask
Başarılı personel ödüllendirildi
Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı mask
Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi mask
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi
Giyim mağazası alev alev yandı mask
Giyim mağazası alev alev yandı
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif mask
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif
Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi! mask
Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi!
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR