Ayfer Piji'den haber alınamıyor...

En son Kartepe Uzunçiftlik Ataevler Sekbanlı Sokak'ta görünen 43 yaşındaki kanser hastası Ayfer Piji'den bir daha haber alınamadı. 1 metre 60 santim boyunda, 100 kilo civarında olan Ayfer Piji'yi gören olursa oğlu Resul Piji ile 0538 821 8041 numaralı telefonla iletişime geçebilir ya da en yakın polis merkezine bildirmesi rica olunur.