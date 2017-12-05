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Bugün 09:53 TSİ- Ekonomi

320 firma eleman arıyor

Kocaeli'de 320 firma eleman arıyor.

Kocaeli 'de 320 firma eleman arıyor.

İşte o ilanlar:

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)05364509549
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)05322564696
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)0544 640 23 74
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)0542 414 70 20
Ambar/Depo Görevlisi02623324970-71
Ambar/Depo Görevlisi0537 852 05 43
Ambar/Depo Görevlisi0262 375 30 60
Ambar/Depo Görevlisi02623353169
Ambar/Depo Görevlisi0541 772 6141
Araç Kabul Görevlisi0530 5817272
Aşçı0262 335 38 71
Aşçı0262 312 70 64/65
Aşçı
Aşçı0544 329 46 54
Aşçı Yardımcısı0538 373 7104
Aşçı Yardımcısı
Aşçı Yardımcısı0262 311 23 11
Bayan Kuaförü331 29 00
Bayan Kuaförü0532 317 88 26
Beden İşçisi (Genel)0 530 523 86 27
Beden İşçisi (Genel)0262 349 26 29
Beden İşçisi (Genel)3735555
Beden İşçisi (Genel)0262 209 00 68
Beden İşçisi (Genel)0262 2292826
Beden İşçisi (Genel)0551 126 5903
Beden İşçisi (Genel)0262 527 22 51
Beden İşçisi (Genel)375 32 11
Beden İşçisi (Genel)0541 302 1449
Beden İşçisi (Genel)02623173966
Beden İşçisi (Genel)2392270 DAHİLİ:243
Beden İşçisi (Genel)0262 373 69 01
Beden İşçisi (Genel)0262 317 39 66-04
Beden İşçisi (Genel)0544 462 25 30
Beden İşçisi (Genel)02623713248-D:1150
Beden İşçisi (Genel)0262 371 6141
Beden İşçisi (Genel)352 36 76
Beden İşçisi (Genel)0262 3351876
Beden İşçisi (Genel)0549 654 6334
Beden İşçisi (Genel)0549 7872560
Beden İşçisi (Genel)0262 3752645
Beden İşçisi (Genel)
Beden İşçisi (Genel)0262 373 6430
Beden İşçisi (Genel)0 262 325 41 67
Beden İşçisi (Genel)0262 435 7544
Beden İşçisi (Genel)0262 373 26 23
Beden İşçisi (Genel)0262 3210025
Beden İşçisi (Genel)0262 311 60 99
Beden İşçisi (Genel)0541 772 6141
Beden İşçisi (Genel)0541 772 6141
Beden İşçisi (Genel)
Beden İşçisi (Genel)0262 3244941
Beden İşçisi (Genel)
Beden İşçisi (Genel)0 536 847 74 09
Beden İşçisi (Genel)0262 3714540
Beden İşçisi (Temizlik)0537 819 68 68
Beden İşçisi (Temizlik)0535 698 4598
Beden İşçisi (Temizlik)0262 373 35 36
Beden İşçisi (Temizlik)0532 265 46 97
Beden İşçisi (Temizlik)05053874580
Beden İşçisi (Temizlik)0542785 91 29
Beden İşçisi (Temizlik)0543 649 61 46
Beden İşçisi (Temizlik)0 262 323 37 47
Beden İşçisi (Temizlik)0532 3566488
Beden İşçisi (Temizlik)0262 373 26 23
Beden İşçisi (Temizlik)
Beden İşçisi (Temizlik)05417676330
Beden İşçisi (Temizlik)0505 3499518
Beden İşçisi (Temizlik)0 262 331 91 01
Beden İşçisi (Temizlik)0530 490 94 56
Beden İşçisi (Temizlik)3651413
Beden İşçisi (Temizlik)0262 311 23 11
Beden İşçisi (Temizlik)0532 304 37 82
Beden İşçisi (Temizlik)0 532 205 13 04
Bekçi05070091557
Bekçi0262 3249999
Bekçi0262 311 23 11
Bilgisayar Teknisyeni
Bilgisayar Teknisyeni90 262 333 0001
Boyacı-Metal0 262 373 63 64
Bulaşıkçı (Stevard)5357675818
Bulaşıkçı (Stevard)0262 5050035
Bulaşıkçı (Stevard)0 533 248 6366
Bulaşıkçı (Stevard)0262 311 23 11
Büro Memuru (Genel)05547957471
Büro Memuru (Genel)0536 590 50 50
Büro Memuru (Genel)0262 528 09 68
Büro Memuru (Genel)emre.sancaktoksoz@gmail.com
Büro Memuru (Genel)0532 406 1381
Büro Memuru (Genel)0532 385 95 60
Büro Memuru (Genel)0262 323 13 53
CNC Freze Tezgahı Operatörü02623350447
CNC Freze Tezgahı Operatörü0262 373 48 48
CNC Torna Tezgahı Operatörü0532 674 89 41
CNC Torna Tezgahı Operatörü0 262 335 1007
CNC Torna Tezgahı Operatörü0262 3533838
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi0262 365 1302
Çaycı532 325 65 36
Çevre Mühendisi0262 311 7893-94
Çevre Sağlığı Teknisyeni0 262 643 60 88
Çiftlik İşçisi (Genel)(Meyve Bahçesi İşçisi)(5 Yıl)530 970 08 90
Dış Ticaret Meslek Elemanı02623324970-71
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)(1 Yıl)02623354905
Döner Ustası05447311923
Ebe
Elektrik Teknisyeni05547957471
Elektrik Teknisyeni0262 2292826
Elektrik Teknisyeni0262 371 5830
Elektrik Teknisyeni0549 654 6334
Elektrik Teknisyeni0262 311 7442
Elektrik Teknisyeni0530 399 05 02
Elektrikçi (Genel)05448036094
Elektrikçi (Genel)0532 068 1541
Elektrikçi (Genel)05327113677
Elektrikçi (Genel)
Elektrikçi (Genel)05443868698
Elektrikçi (Genel)0 262 335 36 01
Elektrikçi (Genel)0262 311 7442
Elektrikçi (Genel)(Elektrik Tesisatçısı-Bina)05320603927
Elektrik-Elektronik Mühendisi05327496339
Elektrik-Elektronik Teknisyeni0 262 373 61 64
Elektronik Teknisyeni0532 4051854
Elektronik Teknisyeni
Elektronik Teknisyeni0530 2663434
Endüstri Mühendisi262 551 62 67
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı0544 462 25 30
Fizik Tedavi Teknikeri0535 490 94 56
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)0545 621 41 61
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)02623350447
Garson (Servis Elemanı)0262 3174041
Garson (Servis Elemanı)05418666553
Garson (Servis Elemanı)05378108161
Garson (Servis Elemanı)5357675818
Garson (Servis Elemanı)0262 310 1111
Garson (Servis Elemanı)0532 717 43 23
Garson (Servis Elemanı)
Garson (Servis Elemanı)0262 5050035
Garson (Servis Elemanı)0530 835 10 02
Garson (Servis Elemanı)
Garson (Servis Elemanı)0 532 205 13 04
Gaz Altı Kaynakçısı0262 351 20 51
Gaz Altı Kaynakçısı02623414539
Gaz Altı Kaynakçısı0262 3716108
Gaz Altı Kaynakçısı05497724233
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı0262 310 1111
Gıda Teknolojisi Teknisyeni0 262 643 60 88
Güvenlik Görevlisi2294948/5436496144
Güvenlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi0533 894 41 64
Güvenlik Görevlisi0262 646 58 11-12
Güvenlik Görevlisi02623651413
Güvenlik Görevlisi0533 658 33 35
Güvenlik Görevlisi0262 646 58 11-12
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)0 532 782 60 98
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)2294948/5436496144
Güvenlik Müdürü0533 894 41 64
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen0541 767 6330
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı05417676330
Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi(Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi)
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Hemşire0535 490 94 56
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı0262 311 60 99
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı0262 321 0912
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı0 537 8677600
İnşaat Teknolojisi Teknikeri0532 365 1278
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni0262 3350047/48
İstihsal Teknisyeni02623351661
İstihsal Teknisyeni0262 527 1351
İstihsal Teknisyeni0262 3533838
İstihsal Teknisyeni0 262 325 41 67
İstihsal Teknisyeni2332675
İstihsal Teknisyeni0262 331 74 10
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
İş Makineleri Operatörü0549 748 19 57
Kalite Kontrolcü535 325 65 36
Kamyon Şoförü05322654246
Kasap0 536 847 74 09
Kasiyer05322564696
Kasiyer02622266041
Kasiyer05335719852
Kasiyer0262 371 2378
Kasiyer0 533 248 6366
Kasiyer0532 562 12 81
Kasiyer0542 414 70 20
Kasiyer0 536 847 74 09
Kasiyer0 532 205 13 04
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)0262 331 0573
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)0 262 373 25 89
Kepçe Operatörü0262 321 00 25
Kimya Teknikeri2392270-DAHİLİ 205
Kimya Teknisyeni0262 6436088
KimyagerCvlerini laboratuvar@aritsan.com
Kimyager02623353169
Klima Sistemleri Teknisyeni(1 Yıl)
Kurye0 530 523 86 27
Kurye0532 616 0612
Laboratuvar Teknikeri0 262 643 60 88
Lojistik Operasyon Sorumlusu0262 3213773
Mağaza Müdürü
Makine Montajcısı02623414539
Makine Teknikeri0537 947 11 47
Makine Teknikeri3210887
Makineci (Dikiş)0 536 973 16 84
Makineci (Dikiş)533 730 34 74
Manikürcü-Pedikürcü0262 3191393
Marangoz(Atölye Marangozu)02623715700
Mekanik Bakım Onarımcısı0262 2292826
Mekanik Bakım Onarımcısı02623324970-71
Mekanik Bakım Onarımcısı0532 068 1541
Mekanik Bakım Onarımcısı0 262 373 61 64
Mekanik Bakım Onarımcısı0544 462 25 30
Mekanik Bakım Onarımcısı0549 375 4100-01
Mekanik Bakım Onarımcısı0 262 325 41 67
Mekanik Bakım Onarımcısı0262 3217925
Mekatronik Mühendisi05327496339
Metal Mamuller Montaj İşçisi
Mimar0262 526 40 90
Muhasebeci02623324970-71
Muhasebeci0554 490 3901
Muhasebeciinfo@adalimefrusat.com
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi5433872533
Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim0530 200 1078
NC/CNC Tezgah Operatörü0549 654 6334
Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri)02623353857
Otomotiv Boya Ustası0262 335 20 08
Otomotiv Kaporta Ustası
Otomotiv Kaporta Ustası0262 323 1353
Ön Muhasebeci05324506350
Ön Muhasebeci
Ön Muhasebeci02623354514
Ön Muhasebeci0262 365 13 02
Ön Muhasebeciinfo@hursoyinsaat.com
Ön Muhasebeci0533 305 11 01
Ön Muhasebeci0 262 373 57 58
Ön Muhasebeci2625516267
Ön Muhasebeci532 325 65 36
Ön Muhasebeci05312142965
Ön Muhasebeci0549 375 4100-01
Ön Muhasebeci0262 373 24 26
Ön Muhasebeci0533 897 05 80
Ön MuhasebeciKİMAS@KİMAS.COM.TR
Pazarlamacı
Pazarlamacı0530 2914041
Pazarlamacı0262 3244941
Pazarlamacı (Telefonla)0 534 361 64 80
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)0262 5050035
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)0 262 311 23 11
Reyon Görevlisi0533 959 66 70
Reyon Görevlisi02622266041
Reyon Görevlisi0532 562 12 81
Satın Alma Sorumlusu0262 528 47 09
Satın Alma Sorumlusu0 262 373 25 89
Satış Danışmanıabdulkadir.aydemir@agmyatirim.com.tr
Satış Danışmanı0262 324 63 07
Satış Danışmanı
Satış Danışmanı0262 373 60 84
Satış Danışmanı05322642236
Satış Danışmanı0530-657 69 06
Satış Destek Personeli0 262 335 11 39
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)05075941242
Satış Temsilcisi / Plasiyer05547957471
Satış Temsilcisi / Plasiyer02623351661
Satış Temsilcisi / Plasiyer0262 323 9230
Satış Temsilcisi / Plasiyer0532 235 08 21
Satış Temsilcisi / Plasiyer0533 959 66 70
Satış Temsilcisi / Plasiyer0530 2914041
Satış Temsilcisi / Plasiyer0541 592 45 93
Sekreter0542 3929959
Sekreter0 262 528 17 88
Sekreter0262 2260227
Sekreter
Sekreter0530 200 1078
Servis Komisi0532 616 0612
Servis Komisi0262 335 4034
Servis Rehberi (Okul)0551 126 5903
Sevkiyat Görevlisi0262 324 63 07
Sevkiyat Görevlisi0538 373 7104
Sevkiyat Görevlisi0262 351 20 51
Sevkiyat Görevlisi0532 068 1541
Sevkiyat Görevlisi0532 3566488
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
Sigortacılık Meslek Elemanı02625271313
Şoför (Yolcu Taşıma)
Şoför (Yolcu Taşıma)0262 323 1353
Şoför (Yolcu Taşıma)05332145064
Şoför-Yük Taşıma0262 223 28 75
Şoför-Yük Taşıma375 32 11
Şoför-Yük Taşıma0553 242 8557
Şoför-Yük Taşıma352 36 76
Şoför-Yük Taşıma0262 371 2378
Şoför-Yük Taşıma0505 918 64 20
Şoför-Yük Taşıma05308443786
Şoför-Yük Taşıma0 544 785 75 95
Şoför-Yük Taşıma0542 5427483-2290404
Şoför-Yük Taşıma05497724233
Teknik Ressam0 262 373 63 64
Teknik Ressam0549 654 6334
Teknik Ressam(1 Yıl)2625516267
Teknik Ressam(Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı)02623324970-71
Teknik Servis Elemanı0532 235 08 21
Teknik Servis Elemanı0 541 321 93 41
Teknik Servis Şefi0262 - 335 34 96
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı0544 462 25 30
Temizlik Görevlisi0262 310 1111
Temizlik Görevlisi
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter(Tıbbi Sekreter)
Tıbbi Laboratuar Teknikeri
Tır-Çekici Şoförü05497724233
Ticaret Sekreteri
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)0262 373 25 89
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0544 462 25 30
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0507 193 93 87
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0545 621 41 61
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0262 3351876
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)532 325 65 36
Vardiya Amiri - İmalat0262 371 1661
Yapı Yalıtımcısı02623112015
Yer Hostesi0262 323 1353
Ziraat Teknikeri0533 305 11 01
Ziraat Teknisyeni0 262 643 60 88

Bugün 09:53 TSİ - Ekonomi

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