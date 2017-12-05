Kocaeli 'de 320 firma eleman arıyor.
İşte o ilanlar:
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|05364509549
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|05322564696
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|0544 640 23 74
|Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
|0542 414 70 20
|Ambar/Depo Görevlisi
|02623324970-71
|Ambar/Depo Görevlisi
|0537 852 05 43
|Ambar/Depo Görevlisi
|0262 375 30 60
|Ambar/Depo Görevlisi
|02623353169
|Ambar/Depo Görevlisi
|0541 772 6141
|Araç Kabul Görevlisi
|0530 5817272
|Aşçı
|0262 335 38 71
|Aşçı
|0262 312 70 64/65
|Aşçı
|Aşçı
|0544 329 46 54
|Aşçı Yardımcısı
|0538 373 7104
|Aşçı Yardımcısı
|Aşçı Yardımcısı
|0262 311 23 11
|Bayan Kuaförü
|331 29 00
|Bayan Kuaförü
|0532 317 88 26
|Beden İşçisi (Genel)
|0 530 523 86 27
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 349 26 29
|Beden İşçisi (Genel)
|3735555
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 209 00 68
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 2292826
|Beden İşçisi (Genel)
|0551 126 5903
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 527 22 51
|Beden İşçisi (Genel)
|375 32 11
|Beden İşçisi (Genel)
|0541 302 1449
|Beden İşçisi (Genel)
|02623173966
|Beden İşçisi (Genel)
|2392270 DAHİLİ:243
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 373 69 01
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 317 39 66-04
|Beden İşçisi (Genel)
|0544 462 25 30
|Beden İşçisi (Genel)
|02623713248-D:1150
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 371 6141
|Beden İşçisi (Genel)
|352 36 76
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3351876
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 654 6334
|Beden İşçisi (Genel)
|0549 7872560
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3752645
|Beden İşçisi (Genel)
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 373 6430
|Beden İşçisi (Genel)
|0 262 325 41 67
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 435 7544
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 373 26 23
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3210025
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 311 60 99
|Beden İşçisi (Genel)
|0541 772 6141
|Beden İşçisi (Genel)
|0541 772 6141
|Beden İşçisi (Genel)
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3244941
|Beden İşçisi (Genel)
|Beden İşçisi (Genel)
|0 536 847 74 09
|Beden İşçisi (Genel)
|0262 3714540
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0537 819 68 68
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0535 698 4598
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0262 373 35 36
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0532 265 46 97
|Beden İşçisi (Temizlik)
|05053874580
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0542785 91 29
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0543 649 61 46
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0 262 323 37 47
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0532 3566488
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0262 373 26 23
|Beden İşçisi (Temizlik)
|Beden İşçisi (Temizlik)
|05417676330
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0505 3499518
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0 262 331 91 01
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0530 490 94 56
|Beden İşçisi (Temizlik)
|3651413
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0262 311 23 11
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0532 304 37 82
|Beden İşçisi (Temizlik)
|0 532 205 13 04
|Bekçi
|05070091557
|Bekçi
|0262 3249999
|Bekçi
|0262 311 23 11
|Bilgisayar Teknisyeni
|Bilgisayar Teknisyeni
|90 262 333 0001
|Boyacı-Metal
|0 262 373 63 64
|Bulaşıkçı (Stevard)
|5357675818
|Bulaşıkçı (Stevard)
|0262 5050035
|Bulaşıkçı (Stevard)
|0 533 248 6366
|Bulaşıkçı (Stevard)
|0262 311 23 11
|Büro Memuru (Genel)
|05547957471
|Büro Memuru (Genel)
|0536 590 50 50
|Büro Memuru (Genel)
|0262 528 09 68
|Büro Memuru (Genel)
|emre.sancaktoksoz@gmail.com
|Büro Memuru (Genel)
|0532 406 1381
|Büro Memuru (Genel)
|0532 385 95 60
|Büro Memuru (Genel)
|0262 323 13 53
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|02623350447
|CNC Freze Tezgahı Operatörü
|0262 373 48 48
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0532 674 89 41
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0 262 335 1007
|CNC Torna Tezgahı Operatörü
|0262 3533838
|Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|0262 365 1302
|Çaycı
|532 325 65 36
|Çevre Mühendisi
|0262 311 7893-94
|Çevre Sağlığı Teknisyeni
|0 262 643 60 88
|Çiftlik İşçisi (Genel)(Meyve Bahçesi İşçisi)(5 Yıl)
|530 970 08 90
|Dış Ticaret Meslek Elemanı
|02623324970-71
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)(1 Yıl)
|02623354905
|Döner Ustası
|05447311923
|Ebe
|Elektrik Teknisyeni
|05547957471
|Elektrik Teknisyeni
|0262 2292826
|Elektrik Teknisyeni
|0262 371 5830
|Elektrik Teknisyeni
|0549 654 6334
|Elektrik Teknisyeni
|0262 311 7442
|Elektrik Teknisyeni
|0530 399 05 02
|Elektrikçi (Genel)
|05448036094
|Elektrikçi (Genel)
|0532 068 1541
|Elektrikçi (Genel)
|05327113677
|Elektrikçi (Genel)
|Elektrikçi (Genel)
|05443868698
|Elektrikçi (Genel)
|0 262 335 36 01
|Elektrikçi (Genel)
|0262 311 7442
|Elektrikçi (Genel)(Elektrik Tesisatçısı-Bina)
|05320603927
|Elektrik-Elektronik Mühendisi
|05327496339
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|0 262 373 61 64
|Elektronik Teknisyeni
|0532 4051854
|Elektronik Teknisyeni
|Elektronik Teknisyeni
|0530 2663434
|Endüstri Mühendisi
|262 551 62 67
|Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı
|0544 462 25 30
|Fizik Tedavi Teknikeri
|0535 490 94 56
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|0545 621 41 61
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|02623350447
|Garson (Servis Elemanı)
|0262 3174041
|Garson (Servis Elemanı)
|05418666553
|Garson (Servis Elemanı)
|05378108161
|Garson (Servis Elemanı)
|5357675818
|Garson (Servis Elemanı)
|0262 310 1111
|Garson (Servis Elemanı)
|0532 717 43 23
|Garson (Servis Elemanı)
|Garson (Servis Elemanı)
|0262 5050035
|Garson (Servis Elemanı)
|0530 835 10 02
|Garson (Servis Elemanı)
|Garson (Servis Elemanı)
|0 532 205 13 04
|Gaz Altı Kaynakçısı
|0262 351 20 51
|Gaz Altı Kaynakçısı
|02623414539
|Gaz Altı Kaynakçısı
|0262 3716108
|Gaz Altı Kaynakçısı
|05497724233
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|0262 310 1111
|Gıda Teknolojisi Teknisyeni
|0 262 643 60 88
|Güvenlik Görevlisi
|2294948/5436496144
|Güvenlik Görevlisi
|Güvenlik Görevlisi
|0533 894 41 64
|Güvenlik Görevlisi
|0262 646 58 11-12
|Güvenlik Görevlisi
|02623651413
|Güvenlik Görevlisi
|0533 658 33 35
|Güvenlik Görevlisi
|0262 646 58 11-12
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|0 532 782 60 98
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|2294948/5436496144
|Güvenlik Müdürü
|0533 894 41 64
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|0541 767 6330
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
|05417676330
|Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi(Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi)
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|Hemşire
|0535 490 94 56
|Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı
|0262 311 60 99
|Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
|0262 321 0912
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|0 537 8677600
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|0532 365 1278
|İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
|0262 3350047/48
|İstihsal Teknisyeni
|02623351661
|İstihsal Teknisyeni
|0262 527 1351
|İstihsal Teknisyeni
|0262 3533838
|İstihsal Teknisyeni
|0 262 325 41 67
|İstihsal Teknisyeni
|2332675
|İstihsal Teknisyeni
|0262 331 74 10
|İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
|İş Makineleri Operatörü
|0549 748 19 57
|Kalite Kontrolcü
|535 325 65 36
|Kamyon Şoförü
|05322654246
|Kasap
|0 536 847 74 09
|Kasiyer
|05322564696
|Kasiyer
|02622266041
|Kasiyer
|05335719852
|Kasiyer
|0262 371 2378
|Kasiyer
|0 533 248 6366
|Kasiyer
|0532 562 12 81
|Kasiyer
|0542 414 70 20
|Kasiyer
|0 536 847 74 09
|Kasiyer
|0 532 205 13 04
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|0262 331 0573
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|0 262 373 25 89
|Kepçe Operatörü
|0262 321 00 25
|Kimya Teknikeri
|2392270-DAHİLİ 205
|Kimya Teknisyeni
|0262 6436088
|Kimyager
|Cvlerini laboratuvar@aritsan.com
|Kimyager
|02623353169
|Klima Sistemleri Teknisyeni(1 Yıl)
|Kurye
|0 530 523 86 27
|Kurye
|0532 616 0612
|Laboratuvar Teknikeri
|0 262 643 60 88
|Lojistik Operasyon Sorumlusu
|0262 3213773
|Mağaza Müdürü
|Makine Montajcısı
|02623414539
|Makine Teknikeri
|0537 947 11 47
|Makine Teknikeri
|3210887
|Makineci (Dikiş)
|0 536 973 16 84
|Makineci (Dikiş)
|533 730 34 74
|Manikürcü-Pedikürcü
|0262 3191393
|Marangoz(Atölye Marangozu)
|02623715700
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0262 2292826
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|02623324970-71
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0532 068 1541
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0 262 373 61 64
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0544 462 25 30
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0549 375 4100-01
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0 262 325 41 67
|Mekanik Bakım Onarımcısı
|0262 3217925
|Mekatronik Mühendisi
|05327496339
|Metal Mamuller Montaj İşçisi
|Mimar
|0262 526 40 90
|Muhasebeci
|02623324970-71
|Muhasebeci
|0554 490 3901
|Muhasebeci
|info@adalimefrusat.com
|Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi
|5433872533
|Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim
|0530 200 1078
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|0549 654 6334
|Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
|02623353857
|Otomotiv Boya Ustası
|0262 335 20 08
|Otomotiv Kaporta Ustası
|Otomotiv Kaporta Ustası
|0262 323 1353
|Ön Muhasebeci
|05324506350
|Ön Muhasebeci
|Ön Muhasebeci
|02623354514
|Ön Muhasebeci
|0262 365 13 02
|Ön Muhasebeci
|info@hursoyinsaat.com
|Ön Muhasebeci
|0533 305 11 01
|Ön Muhasebeci
|0 262 373 57 58
|Ön Muhasebeci
|2625516267
|Ön Muhasebeci
|532 325 65 36
|Ön Muhasebeci
|05312142965
|Ön Muhasebeci
|0549 375 4100-01
|Ön Muhasebeci
|0262 373 24 26
|Ön Muhasebeci
|0533 897 05 80
|Ön Muhasebeci
|KİMAS@KİMAS.COM.TR
|Pazarlamacı
|Pazarlamacı
|0530 2914041
|Pazarlamacı
|0262 3244941
|Pazarlamacı (Telefonla)
|0 534 361 64 80
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|0262 5050035
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|0 262 311 23 11
|Reyon Görevlisi
|0533 959 66 70
|Reyon Görevlisi
|02622266041
|Reyon Görevlisi
|0532 562 12 81
|Satın Alma Sorumlusu
|0262 528 47 09
|Satın Alma Sorumlusu
|0 262 373 25 89
|Satış Danışmanı
|abdulkadir.aydemir@agmyatirim.com.tr
|Satış Danışmanı
|0262 324 63 07
|Satış Danışmanı
|Satış Danışmanı
|0262 373 60 84
|Satış Danışmanı
|05322642236
|Satış Danışmanı
|0530-657 69 06
|Satış Destek Personeli
|0 262 335 11 39
|Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
|05075941242
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|05547957471
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|02623351661
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|0262 323 9230
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|0532 235 08 21
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|0533 959 66 70
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|0530 2914041
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|0541 592 45 93
|Sekreter
|0542 3929959
|Sekreter
|0 262 528 17 88
|Sekreter
|0262 2260227
|Sekreter
|Sekreter
|0530 200 1078
|Servis Komisi
|0532 616 0612
|Servis Komisi
|0262 335 4034
|Servis Rehberi (Okul)
|0551 126 5903
|Sevkiyat Görevlisi
|0262 324 63 07
|Sevkiyat Görevlisi
|0538 373 7104
|Sevkiyat Görevlisi
|0262 351 20 51
|Sevkiyat Görevlisi
|0532 068 1541
|Sevkiyat Görevlisi
|0532 3566488
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|Sigortacılık Meslek Elemanı
|02625271313
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|0262 323 1353
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|05332145064
|Şoför-Yük Taşıma
|0262 223 28 75
|Şoför-Yük Taşıma
|375 32 11
|Şoför-Yük Taşıma
|0553 242 8557
|Şoför-Yük Taşıma
|352 36 76
|Şoför-Yük Taşıma
|0262 371 2378
|Şoför-Yük Taşıma
|0505 918 64 20
|Şoför-Yük Taşıma
|05308443786
|Şoför-Yük Taşıma
|0 544 785 75 95
|Şoför-Yük Taşıma
|0542 5427483-2290404
|Şoför-Yük Taşıma
|05497724233
|Teknik Ressam
|0 262 373 63 64
|Teknik Ressam
|0549 654 6334
|Teknik Ressam(1 Yıl)
|2625516267
|Teknik Ressam(Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı)
|02623324970-71
|Teknik Servis Elemanı
|0532 235 08 21
|Teknik Servis Elemanı
|0 541 321 93 41
|Teknik Servis Şefi
|0262 - 335 34 96
|Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı
|0544 462 25 30
|Temizlik Görevlisi
|0262 310 1111
|Temizlik Görevlisi
|Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter(Tıbbi Sekreter)
|Tıbbi Laboratuar Teknikeri
|Tır-Çekici Şoförü
|05497724233
|Ticaret Sekreteri
|Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
|0262 373 25 89
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0544 462 25 30
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0507 193 93 87
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0545 621 41 61
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|0262 3351876
|Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
|532 325 65 36
|Vardiya Amiri - İmalat
|0262 371 1661
|Yapı Yalıtımcısı
|02623112015
|Yer Hostesi
|0262 323 1353
|Ziraat Teknikeri
|0533 305 11 01
|Ziraat Teknisyeni
|0 262 643 60 88
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz