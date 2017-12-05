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Bugün 10:08 TSİ- Gündem

Komşuya kar yağdı!

Sakarya'da kentin en yüksek noktalarından biri olan Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası beyaza büründü.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası 'nda etkisini gösterdi. Yaylanın yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı. İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bugün 10:08 TSİ AA Sakarya- Gündem

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