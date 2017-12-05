Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası 'nda etkisini gösterdi. Yaylanın yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı. İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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Komşuya kar yağdı!
Sakarya'da kentin en yüksek noktalarından biri olan Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası beyaza büründü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz