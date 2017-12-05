Yılın öğretmeninden 2. kitap!

Karamürsel 'de bir firma tarafından 'Yılın Emekli Öğretmeni' seçilen 67 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Muhsin Kutun, 1994 yılında yayınlanan 'Duygularım' isimli şiir kitabının ardından 'Duyguların Sesi' ismini verdiği şiir kitabını yayınlamaya hazırlanıyor. Muhsin Kutun, önümüzdeki aylarda yayınlanacak kitabında yaklaşık 100 şiirinin yer alacağını belirtti. 450 şiirinin bulunduğunu söyleyen Muhsin Kutun, "Yeni kitabımda en az 100 eserimi yayınlamayı hedefliyorum. Yeni kitabımda öğretmen , vatan, duygularım, bayrağım ve ülke sevgime yönelik şiirler olacak" dedi. Kendini vatanına ve milletine adadığını söyleyen Muhsin Kutun, "Ben kendimi vatanıma ve milletime adadım. Ömrümün yettiği kadar vatanım, milletim, bayrağım için mesajlar vereceğim. Yılın öğretmeni olarak vatan, millet, bayrağa hizmet etmekten geri kalmayacağım" diye konuştu.