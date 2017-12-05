Yeni halk otobüsü hattı yollarda

Büyükşehir Belediyesi, Vatan Caddesi ve Gaffar Okan Caddesi bölgelerinde ikamet eden vatandaşlar için yeni otobüs hattını hizmete geçirdi. Bölgede yaşayan vatandaşların yoğun talebi üzerine başlayan çalışmalar sonucunda, Büyükşehir Belediyesi yeni 104 nolu otobüs hattını uygulamaya soktu. 104 No’lu yeni hat 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren seferlerine başladı.

BÖLGEDEKİ ULAŞIM SIKINTISI SONA ERİYOR

Vatan ve Gaffar Okan caddelerinde ikamet eden vatandaşların, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmit ’e ulaşımlarının olmaması nedeniyle 104 nolu yeni hat sefere başladı. 4 Aralık 2017 tarihinde seferlere başlayan 104 nolu hat, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Gaffar Okkan Caddesi – Halkevi – Güney Terminali güzergâhında çalışacak.

YENİ HATTIN GÜZERGAHI

Yeni kurulan 104 nolu hattın güzergahı; EMNİYET LOJMANLARI- SOPALI ARAŞTIRMA HASTANESİ- ÇAVDAR CAD.- PİRİ REİS CAD- VATAN CAD.- HARMANTARLA SK.- ÇAĞLAR SK.- KOLORDU CAD.- GAFFAR OKKAN CAD.- NİHAT ERİM CAD.- ÇENESUYU- CAHİDE SK.- AHUDUDU SK.- D-100 – SEKA- MERKEZ BANKASI- KUZEY YAN YOL- HALKEVİ- LEYLA ATAKAN CD. –CUMHURİYET CAD. – ÖMER TÜRKÇAKAL BULVARI- AVM’LER- SANAYİ - GÜNEY TERMİNALİ şeklinde olacak.