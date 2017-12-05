AKP'li başkan ağlayarak istifa etti!

Devrek ilçe belediyesinde 29 yıl zabıta memurluğu ve müdürlüğü yaptıktan sonra istifa ederek 30 Mart 2014 seçimlerinde Gökçebey'de Ak Parti'den belediye başkanı seçilen Vedat Öztürk, istifa kararını belediye önünde yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Vedat Öztürk, Gökçebey halkının büyük desteği ile göreve geldiğini söyleyerek şöyle dedi: "Buraya çıkmadan arkadaşlarla vedalaştık. 'Veda' derken ben yurt dışına çıkacak değilim. Buradayım yine. Caddelerde gezeceğiz dolaşacağız ama bir ayrılık oluşacak. Bu ayrılık 6 sene mi sürer, 7 sene mi sürer, 1.5 yıl mı sürer ona siz karar vereceksiniz. Beni buraya siz getirdiniz. Bu şekilde gitmemem gerekiyordu. Şartlar bunu getirdi. Benim hesap veremeyeceğim hiçbir şeyim yok. Ben namus ve gurur için bu hayatta yaşıyorum. Bana kumpas kuranlara hepsinin hesabını tek tek soracağım. Önümüzdeki günlerde de bunları tek tek açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. 'Başkan çok üzülüyor, ağlıyor' diye zannetmeyin. Bir Vedat gider, bir Vedat gelir. İlçeyi dizayn etmeye çalıştık ama bazı şer güçleri, bazı şerefsiz odakların kumpanyasıyla buralara geldik."

'BENİM HANIMIM NE YAPTIĞIMI BİLİR'

Ailesiyle ilgili spekülasyonlar yapıldığını belirten Öztürk, şöyle dedi:

"Benimle ilgili kim spekülasyon yapıyorsa, kim ne söylüyorsa biz buradayız, ailem de burada. Bana yazılanları, çizilenleri ne varsa benim ailem bilir. Şimdi beyefendi diyormuş ki 'Biz bir şey söylersek hanımı rencide olur.' Böyle bir şey yok. Benim hanımım ne yaptığımı, nasıl gezdiğimi biliyor arkadaşlar. Böyle bir durum yok, ama o şer güçler, biz buraları imar ederken bizim altımızı oymaya kalktılar. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir şey yok. Nasıl bu insanları böyle gözü yaşlı bırakırsınız. Bu ihaneti 2019 Mart ayında soracaksınız arkadaşlar."

'İSTİFA ETTİRİLDİM'

Vedat Öztürk, şer odaklarıyla 2 yıldır uğraştığını söyleyerek, bunu1.5-2 yıl önce beklediğini anlatırken,"Niye şimdi düğmeye basıldı? Gündüz projelerle gece de bu şer odaklarıyla uğraşıyorum. En sonunda düğmeye basıldı. Bugün Vedat Başkan istifa ediyor, ettiriliyor yani arkadaşlar, açık konuşayım. Şimdi bir belediye başkanı halkın oyuyla gelmiş. Bu kadar vefa olur. İnsanın hatası olur mu, olur. Herkesin hatası olur mu, olur. 'Hatası olmuş, onu şöyle yapalım, düzeltelim' denir. Muhatap bulamıyorsunuz arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musun? Yüzde 50'yi silip atmak demektir. Onların düşüncesi şu: 2019'a kadar yeni belediye başkanını hazırlarız, hem toparlanırız. Ben de diyorum ki 2019 seçimlerinde o sandıktan top mu çıkar bomba mı çıkar hep birlikte göreceğiz" dedi.

'KİMİN KİMİ YİYECEĞİNİ ZAMAN GÖSTERECEK'

Öztürk, göreve geldiğinden bu yana şer odaklarıyla uğraştığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Gökçebey'imizin gelişmesini istemeyen şer odakları tarafından seçildiğim günden bugüne kadar kumpas, karalama kampanyaları ve yaptığımız yatırımları değersiz gösterme çabaları karşısında mücadele etmekten çok yoruldum, ama yılmadım. Yaptığımız bütün hizmetler ve vatandaşlarımızın manevi destekleri beni hep ayakta tutmuştur. Şimdilik aranızdan geçici bir süre için ayrılıyorum. Bu sevda daha bitmedi. Şükür Allah'a yolsuzluğumuz yok, usulsüzlüğümüz yok, FETÖ bağlantımız yok. Başarısızlığımız, çalışmazlığımız hiç yok. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız da yok. Buna rağmen Ak Parti ailesi içinde siyaset yapma imkanımın kalmadığını üzülerek görüyorum. Bugünden itibaren Ak Parti belediye başkanlığımdan ve Ak Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Kendimle ilgili herhangi bir korkum yok. Tek üzüntüm başlamış olduğumuz ve yapımına devam ettiğimiz projelerimizin sekteye uğrama ihtimali ve halkımızın bundan zarar görecek olmasıdır. Sular yükselince ırmak bulanır. Bulanık suda balıklar karıncayı yer. Sular çekilince bu sefer de karıncalar balıkları yer. Kimin kimi yiyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu bir atasözüdür. Kimin kimi yiyeceğini zaman gösterecek."

'KİMSE HESAP YAPAMAYACAK'

Bazı grupların, "Sayın Cumhurbaşkanım, belediye başkanı kendine çalışıyor. Hiç sizi düşünmüyor. Bu adamla mı siyaset yapacaksınız?" diye yazdığını ifade eden Öztürk, "Genel merkeze çağrılıp bana bunlar hakkında soru sorulması doğru mu arkadaşlar. Bundan sonra en yüksek irade sizin iradeniz olacak. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Siz bana yapılanları benden daha iyi biliyorsunuz. Sizin olduğunuz yerde kimse hesap yapamayacak. Bu alicengiz oyunlarını zamanla sizlere anlatacağım. Kim bunları yaptıysa, kim benim hakkımda oyunlar oynadıysa Allah belasını versin diyorum" dedi.