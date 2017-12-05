Gebze Center'da Elvan Günaydın rüzgarı

Yönetimi JLL Türkiye tarafından yapılan Gebze Center, ziyaretçilerini dünyaca ünlü markalarla buluşturmanın yanı sıra gerçekleştirdiği kültür -sanat etkinlikleriyle de Gebzelilere eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunuyor.Müzik Bahçesi’nde ağırladığı sanatçılarla Gebzelilere keyifli alışverişin yanı sıra doyasıya müzik ziyafeti yaşatan Gebze Center, yıl boyunca aralıksız sürecek konserler serisine Elvan Günaydın ile devam ediyor. İlk olarak Enbe Orkestrası ve Mustafa Ceceli ile yaptığı düet ile tanınan ve sonrasında kendi çıkardığı şarkılar ile müzik yolculuğuna devam eden Elvan Günaydın, 10 Aralık Pazar günü saat 17:00’de Gebze Center Müzik Bahçesi’nde sahne alacak. Gebze Center, Elvan Günaydın Konseri ile doyumsuz bir müzik ziyafeti için tüm Gebzelileri “Müzik Bahçesi”ne davet ediyor.