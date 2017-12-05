İzmit'te 3 ay boyunca bunu yapmak yasak!

İzmit ’te 3 ay boyunca kazı yasağı olacak. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Aykome Üst Kurulu tarafından 3 ay boyunca kazı yasağı kararı alındı. 31 Aralık 2017 tarihinden başlayıp 31 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olacak yasaklar kapsamında şehrin hiçbir yerinde mecbur olunmadıkça kazı çalışması yapılamayacak. Yetkililer, arıza ve acil durumlar dışında kazı çalışmasına izin verilmeyeceğini söylediler.