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Bugün 10:55 TSİ- Spor

Biz de varız!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında, “Aşmak İçin Hareket Programı” gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında “Aşmak İçin Hareket Programı” gerçekleştirdi. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan anlamlı etkinlikte engelli ve engelli olmayan bireylerin, hareket etmesi prensibiyle hayata geçirilen Programda özel etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ’nun engelli masa tenisi sporcusu Erdi Duman ile maçı renkli görüntüler oluşturdu.

AŞMAK İÇİN HAREKET PROGRAMI

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler ve Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleşen Dünya Engelliler Günü kapsamında Aşmak İçin Hareket Programı anlamlı ve özel etkinliklere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir yöneticileri, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, protokol, engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

‘HAYAT SİZİNLE GÜZEL’

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki proje kapsamında gerçekleştirilen programda Başkan Karaosmanoğlu engelli bireyler ve aileleri ile yakından ilgilendi. Başkan Karaosmanoğlu “Devletimiz sizler için birçok proje gerçekleştiriyor. Sürekli olarak engelli kardeşlerimizin Kocaeli’de şehir hayatındaki, zorluklarını ortadan kaldırmak için hizmet üretiyoruz. Eskiden aileler engelli bir bireyleri olduğunda bunu gizlerlerdi. Şimdi ise artık halkımız ve biz daha da bilinçlendik. İlerisi için beraber yürüyeceğiz. Engelleri kaldırıyoruz ve kaldırmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Hayat sizinle güzel” dedi.

GOALBALL MAÇI HEYECANLA İZLENDİ

Programda engelli bireyler çeşitli spor ve oyun aktiviteleri gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile engelli sporcuların Goalball müsabakası etkinliğe farklı bir anlam katarken Masa Tenisi, Judo, Bilek Güreşi gibi spor dallarında müsabakalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor engelli sporcuları tarafından gerçekleştirilen müsabakaları izleyiciler heyecanla izledi.

Bugün 10:55 TSİ - Spor

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