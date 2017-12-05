TOHM Müjdesi!

Türk Bisiklet Ailesinin buluşturan ‘2.Bisiklet Spor ve Gelişim Çalıştayı’ nın yararlı olduğunu belirten Başkan Küçükbakırcı, “ Eğitim konusuna büyük önem veriyoruz. Kocaeli ’den Akademisyen Yönetim Kurulu üyemiz Zeki Kutlu yoğun çabalarıyla Çalıştay’da ülkemizin önde gelen üniversitelerinden gelen çok değerli isimlerle Antrenörlerimize, Hakemlerimize ve sporumuzun can damarı mekanisyenlere 3 gün boyunca eğitimler verildi. Bisiklet sporumuzun geleceğini Bilimsel Eğitimde görüyoruz.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Bunun içinde Federasyonumuz bisiklete sporcu,antrenör, hakem ve mekanisyenlere eğitimleri devam ettirecektir. 2016 Rio olimpiyatları öncesinde olduğu gibi sporcularımız 2020 Tokyo olimpiyatlarına hazırlamak içinde TOHM merkezini Kocaeli’de açacağız. Ülkemizde bisikletin ana merkezlerinden bir olduğunu düşündüğümüz Kocaeli’de bisikletin geçmişteki hepimize gurur veren başarılı günlerine dönmesi için Federasyon olarak sporcularımızın ve antrenörlerimiz, mekanisyenleri eğiterek destek vereceğiz.’ dedi.