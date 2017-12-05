Bravo çocuklar!

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzunda yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge Yüzme yarışlarına Gölcük Belediyespor Kulübü 3 sporcuyla katıldı.

YENİ YARIŞLARA KATILACAKLAR

Türkiye’nin 81 İlinde yapılan vize yarışları sonucunda belirlenen baraj derecelerini geçen sporcular, 4 ayrı bölgede (İstanbul-Gaziantep- Sinop ve Muğla ) yapılacak yarışlara katılmaya hak kazandı. Baraj derecelerini geçen Gölcük Belediyespor Kulübü sporcuları İpek Sezer, Eren Gölbaşı ve Mustafa Kağan Çetin, Kulüp Baş Antrenörü Kadir Doğan nezaretinde İstanbul Tozkoparan yüzme havuzunda yapılan yarışlara katıldı.

10 YARIŞTA BARAJ DERECELERİ GEÇİLDİ

Gölcük Belediyespor sporcuları, toplam 10 yarışta barajları geçerek, Gölcük Belediyespor Kulübünü başarıyla temsil etti. Kulüp Başkanı Levent Değirmenci yarışlarda başarılı sonuçlar alan sporcuları ve Antrenörleri kutlayarak başarılarının devamını diledi.