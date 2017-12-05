4 okul yarı finalde!

Çeyrek finalde rakiplerini yenen Derince Yenikent AL, İzmit MTAL, Darıca Aslan Çimento MTAL ve Başiskele Selim Yürekten MTAL, yarı finale çıkan takımlar oldu. Bugün Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yarı final maçları oynanacak, kazanan takımlar finale çıkacak.

BU GÜN YARI FİNAL MAÇALRI OYANANACAK

13 Kasım 2017 Pazartesi günü start alan 22 grupta 76 lisenin mücadele ettiği Okullar Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği çeyrek final maçları tamamlandı. Maçlar kıran kırana geçerken, sonunda çeyrek final maçlarında rakiplerini yenen Derince Yenikent AL, İzmit MTAL, Darıca Aslan Çimento MTAL ve Başiskele Selim Yürekten MTAL, bugün Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’dan final bileti için kapışacak. Günün önemli notlarından biri de, Derince Yenikent Anadolu Lisesi başarılı futbolcusu Mustafa Anıl’ın tek başına 4 gol atmasıydı.

ÇEYREK FİNAL HEYECANI SONA ERDİ

Günün ilk maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Derince Yenikent Anadolu Lisesi başarılı, oyun sonrasında güçlü rakibi Yahya Kaptan MTAL karşısında 7-3 galip geldi ve yarı finale çıkan ilk takım oldu. Günün ikinci maçında, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rakibi İzmit 24 kasım Anadolu Lisesi’ni 6-1 yendi, ikinci yarı finalist olarak Derince Yenikent Anadolu Lisesi ile eşleşti. Günün üçüncü maçında Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, başarılı oyununun ardından rakibi Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’ni 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Günün son maçında Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rakibi Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi karşısında maçı 5-3 kazandı, son yarı finalist oldu.

DERİNCE YENİKENT AL: 7 YAHYA KAPTAN MTAL: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gökmen Ortak ***, Fatih Yavuz ***, Efrahim Yılmaz ***

DERİNCE YENİKENT AL: Erdem ***, Emircan ***, Fatih ****, Mustafa Anıl ****, Doğukan *** (Yiğitcan ***, Furkan ***, Sabri ****)

YAHYA KAPTAN MTAL: Melihcan **, Eren **, Okan ***, Haktan **, Utkucan *** ( Alperen **, Mert İnan ***, Samet **, Emirhan ***, Abdülsamet **, Batuhan ***, Selimcan **)

GOLLER: Mustafa Anıl (4) ve Fatih (Derince Yenikent Anadolu Lisesi), Alperen, Utkucan ve Samet (Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

İLK YARI SKORU: 3-1

MAÇ SONUCU: 7-3

İZMİT MTAL: 6 İZMİT 24 KASIM AL: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gökmen Ortak ***, Fatih Yavuz ***, Efrahim Yılmaz ***

İZMİT MTAL: Emre ***, Ümit ***, Yasin *** Kemal ***, Süleyman *** (Rıdvan ***, Yunus ***, Kerem ***, Ertuğrul **, Ahmet ***)

İZMİT 24 KASIM AL: Emir ***, Onur ***, Burak Ünlü ***, Burak Özçelik ***, Berkant *** (Yiğithan ***, Ömer **, Melih ***, Muhammet ***, Beratcan **, Talha ***, Kerem ***)

GOLLER: Yasin (2), Kerem, Ümit , Kemal ve Süleyman (İzmit Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi), Melih (İzmit 24 Kasım Anadolu Lisesi)

İLK YARI SKORU: 3-0

MAÇ SONUCU: 6-1

DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL: 5 KÖRFEZ ORHANGAZİ AL: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Fatih Yavuz ***, Gökmen Ortak ***, Efrahim Yılmaz ***

DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL: Yasin ***, Onur ****, İsa ****, Serhat ***, İlhan *** (Doğukan **, Burak **, Olcan ***, Gökhan ***, Turan ***, Afacan ***)

KÖRFEZ ORHANGAZİ AL: Atakan **, Zafer ***, Özkan ***, Sertan ***, Burakhan **** (Abdülvahit ***, Engin **, Abdülkadir ***, Oğuzhan **, Aygün **, Abdullah Mete **, Onurhan ***)

GOLLER: Onur (3), Serhat ve Afacan (Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Abdülkadir ve Sertan (Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi)

İLK YARI SKORU: 1-1

MAÇ SONUCU: 5-2

BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN MTAL: 5 KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Fatih Yavuz ***, Gökmen Ortak ***, Efrahim Yılmaz ***

BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN MTAL: Yasin ***, Kerem ***, Ali. Özgür ***, Melih Adıyaman ***, Osman Emre **** (Selim Erdem ***, Melih Şentürk ***, Muhammet Emin ***, Kağan ***, Buğra ***, Bahadır ***, Onur ***)

KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Enes **, Uğur Enes ***, Cemal ***, Feridun **, Berkay **** (Muhammet Sergen ***, Ozan **, Kerem ***, Sezgin **)

GOLLER: Ali Özgür (2) ve Osman Emre (3) (Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Berkay (Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi)

İLK YARI SKORU: 4-1

MAÇ SONUCU: 5-3

GÜNÜN PROGRAMI (ÇARŞAMBA)

ŞEHİT POLİS RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU

10.00 Derince Yenikent AL-İzmit MTAL

10.45 Dar. Aslan Çimento MTAL-Başiskele Selim Yürekten MTAL