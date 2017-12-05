İş yerleri kapatılıp, spor alanı olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yuvam Akarca Mahallesi’nde yer alan Yıldız Konutları’nın işyerlerinin yeni bir projeyle aktif hale getirecek. Bin 250 metrekare kullanım alanına sahip olan işyerleri bir dizi çalışmayla bayanlara hizmet verecek şekilde düzenlenecek. İşyerleri yeni haliyle bayanlar için yaşam ve spor merkezi olarak sosyal bir yapıya kavuşacak.

150 METREKARE SALON

Yapının spor alanı bölümünde 150 metrekare çok amaçlı spor salonu , 50 metrekare 31 adet dolaplı soyunma odası yer alacak. Soyunma odasından direkt ulaşımlı sauna bölümü, duş, vitamin bölümü ve çok amaçlı 43 metrekarelik plates ve dans salonu spor alanında yer alacak diğer bölümler olacak. Projede 130 metrekarelik bir de kütüphane ve etüt salonu bulunacak.

DÖRT ATÖLYE

Yaşam alanında 38, 63, 85 ve 89 metrekare ebatlarında dört ayrı atölye yer alacak. En büyük atölyede müzik ve resim uygulamaları yapılacak. Projede 40 metrekare ölçülerinde 25 kişilik seminer odası ve 50 metrekare sergi bölümü bulunacak. 60 kişilik eğitim salonu, 10 metrekare toplantı odası ile 30 metrekare bekleme bölümü proje içerinde yer alacak.

ÇOCUK KULÜBÜ

Spor ve yaşam alanında bayanlar aktivitelerini yaparken çocuklarda farklı uğraşlarla vakit geçirecek. Oluşturulacak çocuk oyun kulübünde 26 metrekare oyun atölyesi yer alacak. Yine aynı ebatlarda oyun alanının bulunacağı kulüpte bir de bakım odası yapılacak.

8 FİRMA KATILDI

Büyükşehir Belediyesi için yapımını üstlenecek firmayı belirlemek için ihale düzenledi. İhaleye 8 firma katıldı. En düşük teklifi 612 bin TL ile Akgüneş inşaat verirken en yüksek teklif 791 bin TL ile Özensoy İnşaat’tan geldi. Yüklenici firmanın belirlenmesinin ardından yapılacak yer teslimi sonrası proje 150 gün içinde tamamlanarak hizmete girecek.

Firmalar Teklifler

Akgüneş İnşaat 612 bin TL

Kudretoğlu İnşaat 613 bin TL

Onur Özdemir+Ercan İzzet Alırsatarbay 619 bin TL

Atlasbk İnşaat 690 bin TL

Güvenel Grup 693 bin TL

Bülent Tekin+Emel Mollaoğlu 747 bin TL

Ersun İnşaat 781 bin TL

Özensoy İnşaat 791 bin TL