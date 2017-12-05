219 bin TL'ye ev sahibi olun

Özyurtlar Holding'in "Ödül İstanbul" projesinde, daire fiyatları ise 219 bin TL'den başlıyor. Özyurtlar Holding açıklamasına göre, Özyurtlar Holding, Beylikdüzü'nde inşa ettiği projesi "Ödül İstanbul"da yeni bir kampanyayı hayata geçiriyor. Kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinat ve şirket bünyesinde 60 ay vadeyle ev sahibi olmak mümkün olabiliyor. Projede daire fiyatları ise 219 bin TL'den başlıyor.

250 milyon TL'lik yatırım

2019 yılında teslim edilmesi planlanan "Ödül İstanbul", 39 bin 561 metrekare arsa üzerinde ve 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiriliyor. Proje, 1+1, 2+1, 3+1 olmak üzere 2 bin 683 konut ve 102 ticari üniteden meydana geliyor. Daire büyüklükleri 64 ile 164 metrekare arasında değişen projede 1+1’ler 219 bin TL'den, 2+1'ler 346 bin TL'den, 3+1'ler ise 524 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

7/24 güvendesiniz

Sekiz blok üzerine konumlandırılan "Ödül İstanbul"da, park alanları, yüzme havuzu, tenis, kortu, futbol sahası, basketbol sahası, fitness salonu , güzellik salonu, çocuk parkı, çocuk kulübü, parti salonu, resepsiyon hizmeti, 7/24 güvenlik hizmeti, açık-kapalı otopark, kafe ve restoranlar yer alıyor. Proje peyzaj düzenlemesi yapılmış 900 metrekarelik sosyal alan ve bin 550 metrekarelik gezi bahçesi ile toplam 2 bin 450 metrekare yeşil alanı ve çocuk parkları ile doğal bir park yaşamı sunuyor.

Metrobüse yürüme mesafesi

"Ödül İstanbul", metrobüse yürüme mesafesinde bulunuyor. Türkiye 'nin ilk otomobil alışveriş merkezi Autopia'nın hemen arkasında inşa edilen "Ödül İstanbul", ticaret merkezlerine yakınlığıyla da dikkati çekiyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt "Ödül İstanbul" projesinden daire almak isteyenler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdiklerini belirtti. Projeden yüzde 5 peşinat ve 60 ay vadeyle konut imkanı sunduklarını aktaran Özyurt, bunun ev sahibi olmak isteyenlerin kaçırmamaları gereken bir fırsat olduğunu dile getirdi.

27 yıl önce kuruldular

Özyurt, bundan tam 27 yıl önce misyonlarını "mutlu ev sahipleri yaratmak" olarak belirleyerek yola çıktıklarını ve aynı düşünceyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, tüm konut projelerindeki en önemli hedeflerinin her zaman en iyiyi, en kaliteliyi ve en uygun fiyatları sunmak olduğunu anlattı.