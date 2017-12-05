Ahmet Şahin: Hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz!

Şahin, 2 ve 3. Lig kulüplerinin gerekirse liglerioynamayabileceklerini belirtti. Bu konuda kulüplerin çok kararlı olduğunu da ifade eden Şahin, Spor Toto Teşkilatı’nın “Tasarrufa gidiyoruz” söylemini samimi bulmadıklarını da sözlerine ekledi.

KARAR ALMADIK AMA GÜNDEMİMİZDE VAR

Kulüpler Birliği olarak haklarını yasal bir şekilde aradıklarını belirten Şahin şu çarpıcı ifadelere yer verdi: 90 kulübü temsil eden 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nin 11 kişilik yönetimi içindeyiz. 7 kişilik icra kurulunun da as başkanıyım. Akşamüzeri bazı haberler çıktı. Hafta sonu maçlara çıkılmayacağı gibi yorumlar öne sürüldü. Birliğimiz şu an itibari ile öyle bir karar almadı ama bu konu gündemimizde yer alıyor.

TOPLANTI YAPACAĞIZ

Spor Toto’nun aldığı kararı düzeltilmesi için çalışıyoruz. Çarşamba günü (Bugün) saat 11’de Ankara ’da tüm 2. ve 3. Lig kulüplerin katılacağı bir toplantı yapacağız. Kulüplerimizden görüşler alınacak. Birlik olarak hakkımız olanın yasal yollarla yerine gelmesi için çaba vereceğiz. Peki, hak derken neden bahsediyorum.

SPOR TOTO’NUN BÜTÇESİNİ AŞIYORMUŞ!

Geçen yıl 2. Lig’de 28, Üçüncü Lig’de de 18 maç İddaa’da yer aldı. Geçtiğimiz sezon Ankara’da eski spor bakamız ile bir araya geldik ve 5 yıldır aynı ikramiyelerin verildiğini, bir artışın olmadığını, bunun iyileştirilmesini talep ettik. Spor Toto’nun bütçesinin bu yükü kaldıramayacağı tarafımıza iletildi ve 3. Lig’de 20, üçüncü ligde de 30 maçın İddaa’da yer alması gibi bir düşünce ortaya çıktı.

ZARARIMIZ ÇOK FAZLA

Spor Toto Teşkilatı bu sezon öncesi açıklamasında 3. Lig’de 18, Üçüncü Lig’de de 30 hafta takımların İddaa’da yer alacağını belirtmişti. Ancak 5. haftada son bir açıklama yapıldı ve 3. Lig’de 12, İkinci Lig’de de 22 maçın İddaa’da yer alacağını duyurdu. Buna itirazımız oldu tabii ki. Çünkü kulüpler bütçelerini İddaa’daki maç sayılarına göre de düzenliyor. Kısacası ortada bir mağduriyet söz konusu. Az değil, 3. Lig’de kulüp başına 500-600 bin liralık bir kayıp oluyor. Bizim için önemli bir rakam bu.

BİZİ RAHATSIZ ETTİ

Kulüpler Birliği olarak “Sezon başında ne dediyseniz o olmalı. Bu yapılan kesinlikle doğru değil. Spor Toto bize “Tasarruf yaptık” diyor ama başka yerlere değişik sponsorluklara imza atıyor. Bu bizi rahatsız etti. Tasarrufun ilk halkası biz olmamalıydık. Demek ki bu konuda samimi değillermiş. Maç devam ederken kural değişmez.

EYLEM YAPABİLİRİZ

Tabi ki bir yol haritamız var. Dediğim gibi Çarşamba günü Ankara’da 90 kulübün katılımı ile toplantı yapacağız. Ardından Spor Toto Teşkilatı ve olursa da Spor Bakanımız ile bir araya gelmeye gayret edeceğiz. Duruma göre ilk planda maç başında 1 dakika hareketsiz olacağız. Olumlu gelişme olmazsa ikinci eylemimiz maçları 45 dakika geç başlatmak olacak. Yine düzelmezse de maçlara çıkmayacağız ve gerekirse ligleri oynamayabiliriz.

BUNA KİMSENİN HAKKI YOK

Türk futbolu sadece Süper Lig ve TFF 1. Lig’den ibaret değil. Zaten gelir dağılımında çok büyük bir adaletsizlik var. Alt liglerdeki durum gittikçe de kötüye gidiyor. Bakın… 90 kulüp 45 şehri temsil ediyoruz. Çoğu illerde profesyonel takım yok, sadece 1 tane profesyonel takım olan ile sayısı da az değil.Özellikle doğu bölgelerinde insanların tek eğlence araçları bu kulüpler. Gençlerin spor yapabileceği, hedef belirleyeceği bir alan burası. Bu eğlenceyi insanlardan mahrum bırakmaya kimsenin hakkı olmamalı.